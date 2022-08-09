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Продолжается прием заявок на конкурс стартапов среди МСУ

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- Назгуль Абдыразакова
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На днях в Иссык-Кульской области в селе Кызыл-Суу прошел семинар с участием с участие более 200 представителей ОМСУ и айыльных кенешей. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

По их данным, в рамках данного события координатор проекта DigiKonush Банур Абдиева выступила с презентацией и рассказала участникам о возможностях, которые могут получить сельские сообщества через освоение цифровых навыков. Кроме того, проведен специальный тренинг. В результате сельские жители обучились созданию Google-опроса, пользованию государственными порталами "Тундук" и "Жарандык бюджет", Телеграм-ботом "Милдет" и другими приложениям, ведению социальных страниц и веб-сайтов.

В завершение Абдиева пригласила сельские сообщества принять участие в конкурсе стартапов и цифровых навыков, который начался 20 июля. Он ориентирован на пилотные муниципалитеты Ошской, Баткенской и Иссык-Кульской областей, однако подать заявку могут также жители других регионов при условии, что их проекты будут реализованы на следующих территориях:

Ошская область: Узгенский район Мырза-Аке айыл окмоту, Араванский район Юсуповский айыл окмоту;

Баткенская область: Баткенский район Кара-Булак айыл окмоту, Лейлекский район Сумбула айыл окмоту;

Иссык-Кульская область: Тонский район Кун-Чыгыш айыл окмоту, Жети-Огузский район Барскоон айыл окмоту.

Заявки на конкурс принимаются до 20 августа по заполненной форме, указанной на сайте ЦГИ "Лидер" по ссылке:


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URL: https://www.vb.kg/421282
Теги:
конкурс, МСУ
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