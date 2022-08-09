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В Иссык-Кульской области милиционеры нашли пропавших детей

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- Назгуль Абдыразакова
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7 августа в милицию обратились родители 5-летней девочки, пропавшей без вести в санаторий "Кыргызское взморье" Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По ее данным, сотрудники 1-го батальона полка специального назначения МВД - сержант милиции К. Эсенкожоев и младший сержант милиции М. Майрамбеков незамедлительно провели соответствующие мероприятия по поиску пропавшей на территории санатория, где примерно в 21:15 часов нашли девочку и благополучно передали её родителям.

Кроме этого, аналогичный факт произошёл в санаторий "Голубой Иссык-Куль". 7 августа поступила информация об исчезновении 10 летних

двойняшек, сотрудники 1-го батальона полка специального назначения МВД прапорщик милиции Н. Кулданбаев, сержант милиции Е. Эркебаев, старший сержант милиции Б. Тагылыков и младший сержант милиции О. Баратов нашли девочек и передали родственникам.

"Родители и родственники ранее пропавших детей выразили огромную благодарность сотрудникам полка, днём и ночью обеспечивающим

безопасность и общественный порядок"- отмечают в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/421283
Теги:
дети, Иссык-Кульская область, МВД
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