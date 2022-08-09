В колониях и тюрьмах Кыргызстана вводятся строгие ограничения

В связи с увеличением случаев заболеваний COVID-19 и внебольничной пневмонией на территории КР руководство Службы исполнения наказаний издало приказ, касающийся функционирования всех органов и учреждений УИС.

Согласно документу соответствующим начальникам приказано:

возобновить работу за соблюдением противоэпидемического режима во вверенных подразделениях, регулярно проводить дезинфицирующие мероприятия; осуществлять ежедневный осмотр и термометрию сотрудников перед заступлением на службу; установить обязательное ношение медицинских масок и обработку рук дезинфицирующими средствами; обеспечить соблюдение мер социального дистанцирования и запрет на проведение коллективных мероприятий; принять меры по недопущению фактов нарушений сотрудниками служебной дисциплины и санитарно-эпидемиологических требований, как во время несения службы, так и в нерабочее время.

Приказ касается также граждан, содержащихся за решеткой, и их близких. К примеру, лиц, водворяемых в следственные изоляторы, будут принимать только при наличии отрицательного экспресс-теста или ПЦР-анализа. Те же медицинские документы о состоянии здоровья будут требовать и у родственников, приходящих к осужденным на свидания. Поэтому позаботьтесь заранее о получении на руки соответствующей справки из биолаборатории.

И еще одна важная информация для близких и родственников осужденных и заключенных под стражу. Прием от них посылок и передач со скоропортящимися продуктами питания будет ограничен, только продукты, которые в последующем подлежат термической и дезинфекционной обработке.

Документы об отсутствии коронавирусной инфекции, кстати, понадобятся и иным категориям лиц, посещающим учреждения СИН по служебной необходимости, к примеру, адвокатам.

Кроме того, как и во время предыдущих обострений пандемийной ситуации, для обеспечения безопасности здоровья будут ограничены визиты в спецучреждения для представителей СМИ, НПО, международных и иных организаций.