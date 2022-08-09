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Колонии-поселения на Иссык-Куле выращивают яблоки, картошку и пшеницу

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба СИН рассказывает, что колонии-поселения на Иссык-Куле выращивают яблоки, картошку, пшеницу и ячмень, бычков откармливают, а скоро и рыбу начнут разводить.

Сотрудничество Службы исполнения наказаний и ОБСЕ успешно продолжается. На днях это подтвердилось новыми примерами.

Совместная делегация под руководством председателя СИН, генерал-майора в/с Аската Эгембердиева, и заместителя главы Программного офиса OSCE в Бишкеке Расмии Казимовой побывала на торжественном открытии производственных участков учреждений №44 и 51 вблизи сел Кара-Жал, Ананьево и Качыбек Иссык-Кульской области, в оснащении которых помогли наши международные партнеры.

В частности, колония-поселение №51 из Балыкчы осуществляет хозяйственно-производственную деятельность на 6,5 гектарах в Ак-Сууйском районе. Здесь плодоносит сад из более чем 300 деревьев, и ОБСЕ помогло построить там оснащенное всем необходимым здание, в котором будут жить и трудиться осужденные лица. Всего в 2022 планируется собрать 3 тонны яблок сорта "Лимонка", при реализации которых по 15 сомов за килограмм ожидается получение прибыли в 45 000 сомов. На следующий год будет высажено еще 100 саженцев сорта "Превосходный" и 100 кустов смородины сорта "Капитан". Кроме того, находящийся там пруд вполне пригоден для разведения рыбы, есть участки для хозпостроек и сооружений.

Еще больше пахотных земель (75 гекторав) на балансе у подсобного хозяйства колонии №44. Кроме яблок здесь занимаются пшеницей, ячменем, люцерной. Общая планируемая прибыль от растениеводства в 2022 году составит 1 миллион 889,9 тысяч сомов.

Ежегодно учреждением №44 в закрытые учреждения СИН по Чуйской области поставляется от 120 до 170 тонн картофеля, остальное остается для питания своих осужденных и часть как семенной фонд для посева.

Часть люцерны и ячменя реализуется по рыночной цене, остальное идет для откорма крупного рогатого скота. Всего на их ферме имеется более 30 бычков и коров.


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URL: https://www.vb.kg/421285
Теги:
ГСИН, ОБСЕ, Иссык-Кульская область, Кыргызстан
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