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Состоялось 13-е заседание Совета аксакалов Организации тюркских государств

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- Назгуль Абдыразакова
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Вчера в столице состоялось 13-е заседание Совета аксакалов Организации тюркских государств. Об этом сообщает пресс-служба МИД. По ее данным, в мероприятии приняли участие аксакалы от Азербайджана Гасан Гасанов, Казахстана Икрам Адырбеков, Кыргызстана Медеткан Шеримкулов, Турции Бинали Йылдырым, Узбекистана Бахтиер Сайфуллаев, представитель от Туркменистана Реджеп Базаров, а также Генеральный секретарь ОТГ Багдад Амреев.

На заседании стороны обменялись мнениями по вопросам политического, экономического, культурно-образовательного сотрудничества в рамках Организации тюркских государств, отметили важность развития транспортного-логистического потенциала и туризма в странах ОТГ.

Кроме того, в целях качественной проработки предстоящего Саммита глав государств ОТГ, который пройдет 11 ноября 2022 года в Узбекистане, аксакалы озвучили свои рекомендации и наставления Секретариату ОТГ.


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URL: https://www.vb.kg/421286
Теги:
Бишкек, Организация тюркских государств
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