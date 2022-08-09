Погода
$ 82.40 - 83.40
€ 85.24 - 86.24

Подписан закон "О Парке креативных индустрий"

221  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Садыр Жапаров подписал закон "О Парке креативных индустрий". Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Закон принят ЖК 30 июня 2022 года.

Целью закона "О Парке креативных индустрий" является создание правовых основ для функционирования особого режима деятельности предпринимателей, занимающихся креативной деятельностью.

Креативная экономика в последние годы является одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Опыт многих стран демонстрирует тенденции устойчивого роста и увеличения доли креативного сектора в ВВП.

Создание Парка креативных индустрий предполагает, что по всем креативным направлениям будет не только динамичный рост их экономических показателей, количества рабочих мест, объемов экспорта высокомаржинальных продуктов и налоговых платежей, но и повышение международной привлекательности Кыргызстана как страны для открытия креативных бизнесов, развития карьеры и инвестирования.

Отметим, что, по информации Ассоциации креативных индустрий Кыргызстана, Кыргызская Республика - первая страна в мире, которая приняла у себя подобный закон.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421289
Теги:
закон, президент, Кыргызстан, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  