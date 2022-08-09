Подписан закон "О Парке креативных индустрий"

Президент Садыр Жапаров подписал закон "О Парке креативных индустрий". Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Закон принят ЖК 30 июня 2022 года.

Целью закона "О Парке креативных индустрий" является создание правовых основ для функционирования особого режима деятельности предпринимателей, занимающихся креативной деятельностью.

Креативная экономика в последние годы является одним из наиболее динамично развивающихся секторов мировой экономики. Опыт многих стран демонстрирует тенденции устойчивого роста и увеличения доли креативного сектора в ВВП.

Создание Парка креативных индустрий предполагает, что по всем креативным направлениям будет не только динамичный рост их экономических показателей, количества рабочих мест, объемов экспорта высокомаржинальных продуктов и налоговых платежей, но и повышение международной привлекательности Кыргызстана как страны для открытия креативных бизнесов, развития карьеры и инвестирования.

Отметим, что, по информации Ассоциации креативных индустрий Кыргызстана, Кыргызская Республика - первая страна в мире, которая приняла у себя подобный закон.