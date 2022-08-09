В Кыргызстане вынесен приговор главе Eurolab

Руководитель одной из крупнейших лабораторных сетей в Кыргызстане был задержан сотрудниками ГКНБ в апреле 2022 года. Теперь ему вынесен приговор.

Сохраб Ярахмедов, гражданин Азербайджана, как установило следствие, прибыл в Кыргызстан в марте 2019 года с вполне конкретной целью – организовать высокоприбыльную коммерческую деятельность. Летом того же года он стал исполнительным директором ОсОО "Лаборатория "Eurolab", а через два года был назначен уже генеральным директором этой лаборатории.

Как сказано в уставе компании, основным видом деятельности "Евролаба" является "прочая деятельность в области здравоохранения". "Прочая" - значит забор биоматериалов и проведение широкого спектра анализов. Но, как оказалось, не только это.

Из приговора суда: "Руководством указанной компании в целях эффективного осуществления своей деятельности на территории Кыргызской Республики была организована и внедрена коррупционная система в сфере оказания медицинских услуг населению республики, касающаяся забора крови и иных анализов для проведения лабораторных исследований".

С.Ярахмедов заключил соглашения с некоторыми должностными лицами из Министерства здравоохранения, добился их покровительства и, не гнушаясь ничем, лоббировал интересы "Евролаба" и всеми доступными методами добивался повышения спроса на услуги именно этой частной лаборатории.

Менеджеры лаборатории под руководством С.Ярахмедова занимались так называемой "активацией", то есть стимулировали врачей различных медучреждений, чтобы те давали пациентам направления на лабораторные исследования именно в эту компанию. Стимулировали, разумеется, материально, выплачивая от 200 до 500 сомов за каждого "удачно" направленного клиента.

Кыргызский научно-исследовательский институт курортологии и восстановительного лечения по стандарту не приспособлен для функционирования на его территории пункта забора крови, регистрации пациентов и проведения анализов. Однако С.Ярахмедову удалось достигнуть соглашения с заместителем директора института курортологии по лечебной работе и организовать в институте пункт забора крови, откуда биоматериал с помощью курьеров доставлялся в "Евролаб".

Замдиректора закрывал глаза на все нарушения тоже, разумеется, не бесплатно. На протяжении двух лет он ежемесячно – тоже через курьера – получал вознаграждение в сумме от 3-х до 5-ти тысяч сомов.

Лаборатория при этом получала максимальную прибыль, налоги не платила, причинив значительный ущерб интересам государства. Ущерб государству, кстати, был причинен не только материальный, но и моральный – в виде подрыва авторитета органов власти.

В ходе досудебного производства Сохраб Ярахмедов заключил еще одно выгодное соглашение. На сей раз – с прокуратурой. По этому соглашению обвиняемый в полном объеме признает свою вину и просит рассмотреть его уголовное дело без судебного разбирательства с назначением минимального наказания.

Первомайский районный суд квалифицировал действия подсудимого как соучастие в виде пособничества в использовании должностным лицом своего служебного положения вопреки интересам службы, причинившее значительный вред, совершенное в целях извлечения выгод и преимуществ для себя либо для других лиц или из иной личной заинтересованности (часть 4 статьи 41 и часть 2 статьи 337 УК КР).

С.Ярахмедов приговорен к штрафу в размере 5000 расчетных показателей (500 000 сомов) в доход государства и пока, до вступления приговора в законную силу, остается под домашним арестом.