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Состоялась жеребьевка команд международного конкурса "Танковый биатлон-2022

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- Канат Кожоев
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8 августа 2022 года в парке "Патриот" (Московская область, РФ) в Музее Армейских международных игр состоялась жеребьевка команд и

танковых экипажей, участвующих в конкурсе "Танковый биатлон" в рамках "АрМИ-2022".

По итогам жеребьевки сборная команда Кыргызской Республики будет выступать на танках зеленого цвета в одной группе с командами России,

Китая и Беларуси.

Команда Кыргызстана стартует 14 августа в третьем заезде.

Напомним, международный конкурс "Танковый биатлон-2022" пройдет в период с 13 по 27 августа 2022 года, в нем примут участие команды из 21 государства Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.


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URL: https://www.vb.kg/421291
Теги:
Кыргызстан, танковый биатлон
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