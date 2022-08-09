Погода
$ 82.40 - 83.40
€ 85.24 - 86.24

Мэрия Бишкека: Столичные троллейбусы регулярно моют и чистят

212  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Троллейбусы муниципального предприятия "Бишкекское троллейбусное управление" регулярно моют и чистят. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Ежедневно перед выездом на смену в 05:30 утра все троллейбусы проверяются на чистоту сотрудниками соответствующей службы предприятия. Общественный транспорт не выпускается на линию без проверки на санитарный контроль.

Всего в троллейбусном управлении находится 183 троллейбуса. Ежедневно пассажиров перевозят 130-135 троллейбусов.

Дорогие горожане! Убедительная просьба не ссорить в общественном транспорте!"


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421292
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  