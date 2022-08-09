Мэрия Бишкека: Столичные троллейбусы регулярно моют и чистят

Троллейбусы муниципального предприятия "Бишкекское троллейбусное управление" регулярно моют и чистят. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

"Ежедневно перед выездом на смену в 05:30 утра все троллейбусы проверяются на чистоту сотрудниками соответствующей службы предприятия. Общественный транспорт не выпускается на линию без проверки на санитарный контроль.

Всего в троллейбусном управлении находится 183 троллейбуса. Ежедневно пассажиров перевозят 130-135 троллейбусов.

Дорогие горожане! Убедительная просьба не ссорить в общественном транспорте!"