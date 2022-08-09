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Сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Дональда Трампа

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Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что сотрудники ФБР провели обыск в принадлежащей ему резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, пишет Русская служба Би-Би-си.

"Для нашей нации настали темные времена, поскольку мой прекрасный дом, Мар-А-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, в настоящее время находится в осаде, подвергается рейду и оккупирован большой группой агентов ФБР", - говорится в заявлении, опубликованном в соцсети Трампа Truth Social.

"Это неправомерные действия прокуратуры, использование системы правосудия в качестве оружия и атака радикальных левых демократов, которые отчаянно не хотят, чтобы я баллотировался на пост президента в 2024 году", - добавил он.

Причину обысков экс-президент не назвал. Трамп заявил, что "ничего подобного никогда не случалось с президентом США", и отметил, что агенты ФБР даже вскрыли его сейф.

В апреле сообщалось, что министерство юстиции США начало расследование по факту вывоза Трампом официальных президентских документов в резиденцию Мар-а-Лаго, в которой он постоянно проживает с января 2021 года.

Расследование началось после того, как в феврале Национальное управление архивов и документации США уведомило Конгресс, что обнаружило в поместье около 15 коробок с документами Белого дома, некоторые из которых содержали секретные материалы.

Комитет по надзору Палаты представителей тогда объявил, что расширяет расследование действий Трампа и попросил предоставить дополнительную информацию.

Ранее Трамп подтвердил, что согласился вернуть некоторые документы в архив, назвав это "обычным и рутинным процессом".

Трамп обычно проводит лето в своем гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси, а Мар-а-Лаго на летние месяцы закрывается, пишет Reuters.

Согласно американским законам, уходящий президент обязан передавать все свои письма, рабочие документы и электронную почту в Национальный архив.


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URL: https://www.vb.kg/421295
Теги:
обыск, США, Дональд Трамп
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