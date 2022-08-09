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ЕАБР не исключает финансового участия в строительстве "Камбар-Ата 1"

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- Александра Василькова
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"Мы сейчас хотим принять активное участие в структурировании проекта строительства Камбар-Атинской ГЭС-1", - заявил председатель правления Евразийского банка (ЕАБР) развития Николай Подгузов на пресс-конференции.

По его словам, тема возведения станции заявлена широко.

"Сейчас важно правильно его оформить, чтобы можно было профинансировать. Важно, чтобы все заинтересованные стороны приняли участие в его создании, чтобы получилось выйти на окупаемую его модель", - сказал Подгузов.

Он подчеркнул, что этот крупный проект способен решить целый спектр проблем водно-энергетического комплекса всего региона.

Напомним, президент КР Садыр Жапаров сегодня, 8 июня, дал старт строительству ГЭС "Камбар-Ата – 1" в Джалал-Абадской области.

Проект "Строительство Камбаратинской ГЭС-1" является крупнейшим энергообъектом из всего состава каскада Камбаратинских ГЭС.

Он предусматривает строительство каменно-набросной плотины высотой 256 м и ГЭС с установленной мощностью 1860 МВт, со среднемноголетней выработкой 5,6 млрд кВтч и полным объемом водохранилища 5,4 млрд м³ воды.

Общая смета строительства Камбар-Атинской ГЭС-1 составляет 2 миллиарда 916 миллионов 600 тысяч долларов. Строительство состоит из шести поэтапных фаз.

Финансирование проекта ведется за счет бюджетных средств и привлеченных инвестиций.


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URL: https://www.vb.kg/421296
Теги:
ЕАБР, Камбар-Ата, инвестиции, энергетика, Кыргызстан, финансы
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