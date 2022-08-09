В Чолпон-Ате проходят международные тренинги по водолазному делу

В городе Чолпон-Ата для обучения и обменом опыта приехали водолазы-спасатели из Ливана, Бахрейна, Марокко, Египта, Саудовской Аравии, Кот-д"Ивуара, Алжира и Иордании. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

8 августа 2022 года в Чолпон-Ате состоялось открытие очередного Девятого международного тренинга по "водолазному делу" под эгидой МОГО для представителей спасательных служб стран-участниц Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Всего в международных тренингах по водолазной подготовке принимают участие 13 представителей из стран участниц МОГО: Ливана, Бахрейна, Марокко, Египта, Саудовской Аравии, Кот-д"Ивуара, Алжира и Иордании, а также, 10 инструкторов-водолазов Центра подготовки водолазов при МЧС КР.

Целью водолазного тренинга является обучение, обмен опытом и установление постоянного контакта в области "водолазного дела" между представителями государствами-членами МОГО.

Программой тренингов предусмотрены теоретические и практические занятия, а также проведение показательных мероприятий по технике безопасности при использовании водолазных снаряжений и оборудования.

Отдельно будут прорабатываться вопросы организации и проведения поисково-спасательных работ на акватории, комбинированные спуски галсом, полосами, кругами, подводная фото- и видеосъемка, подводное погружение с берега и катера, поиск и подъем предметов.

Учебные тренинги будут проходить в течение двенадцати дней. По их окончании участники получат сертификаты о прохождении тренинга и "личную книжку водолаза", одобренные решением 22-ой Генеральной Ассамблеи МОГО.