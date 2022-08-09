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В Кыргызстане дан старт тестированию технологии 5G

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- Канат Кожоев
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Операторам мобильной связи Кыргызстана выдали разрешение на тестирование 5G-технологии. Об этом сообщает Министерство цифрового развития со ссылкой на службу по регулированию и надзору в отрасли связи (СРНОС).

Предполагается, что внедрение 5G даст новый импульс для развития современных технологий и коммуникационной инфраструктуры в целом. Как ожидается, технология 5G позволит ускорить скорость передачи данных и объём предоставляемого трафика потребителям.

"Для установления условий по внедрению 5G технологии, СРНОС при МЦР проведена работа по высвобождению перспективных полос частот от действующих радиоэлектронных средств и определены пилотные зоны для тестирования 5G", - говорится в сообщении.

На сегодня операторы мобильной связи, получившие разрешение на тестирование, провели первый тест-драйв технологии на территории Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/421302
Теги:
информационные технологии, Кыргызстан, технологии
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