В Кыргызстане дан старт тестированию технологии 5G

Операторам мобильной связи Кыргызстана выдали разрешение на тестирование 5G-технологии. Об этом сообщает Министерство цифрового развития со ссылкой на службу по регулированию и надзору в отрасли связи (СРНОС).

Предполагается, что внедрение 5G даст новый импульс для развития современных технологий и коммуникационной инфраструктуры в целом. Как ожидается, технология 5G позволит ускорить скорость передачи данных и объём предоставляемого трафика потребителям.

"Для установления условий по внедрению 5G технологии, СРНОС при МЦР проведена работа по высвобождению перспективных полос частот от действующих радиоэлектронных средств и определены пилотные зоны для тестирования 5G", - говорится в сообщении.

На сегодня операторы мобильной связи, получившие разрешение на тестирование, провели первый тест-драйв технологии на территории Бишкека.