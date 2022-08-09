СДПК, Мекеним Кыргызстан и "Ишеним". Что известно о новом мэре Чолпон-Аты

Бывший председатель Ошского горкенеша от партии СДПК Жапарбек Ормонов стал мэром Чолпон-Аты. Соответствующее решение подписал аким Иссык-Кульского района Калыбек Жумадылов.

Жапарбеку Ормонову 49 лет. Он родом из села Лангар Кара-Суйского района Ошской области.

В октябре 2020 года он баллотировался в депутаты Жогорку Кенеша от партии "Мекеним Кыргызстан", которую связывали с именем Райымбека Матраимова.

В марте 2021 года он баллотировался в депутаты Ошского горкенеша уже от политической партии - "Ишеним".

Во время митинга в Оше против итогов парламентских выборов в октябре 2020 года председатель горкенеша Жапарбек Ормонов был жестоко избит. Его сторонники пытались увести его с площади и довести до машины, но люди бежали за ним и кидали вслед камни.