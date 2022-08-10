ГКНБ опубликовал видео, на котором Низовский получает деньги от родителей

ГКНБ КР возбуждено уголовное дело по факту коррупции в отношении директора Авторской физико-математической школы лицея №61 им.Б.Якира Юрия Низовского. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий выявлена устойчивая коррупционная схема, организованная Н.Ю.Н., позволявшая ему незаконно получать денежное вознаграждение от родителей.

В частности, были установлены факты неоднократного получения денежных средств Н.Ю.Н. за оказанную им помощь в зачислении детей в первый класс школы и дошкольное образовательное учреждение.

Таким образом, Н.Ю.Н. на систематической основе получал взятки, а также вымогал денежные средства у родителей учеников.

В целях сокрытия своих активов Н.Ю.Н. оформил потенциально незаконное имущество на своих родных и доверенных людей.

В ходе следствия выявлено, что за ним и его близкими родственниками числятся более 35 единиц движимого и недвижимого имущества - земельные участки, коттеджи, магазины, автомобили, дома и квартиры, оценочная стоимость составляет порядка 150 млн. сомов.

Также, были проведены обыски в личном кабинете, в квартире по фактическому месту проживания и на даче. Обнаружены денежные средства в иностранной валюте в особо крупном размере, а также правоустанавливающие документы на вышеуказанное имущество.

Справочно: Н.Ю.Н. проработал в системе образования (директором), с 1991 года по настоящее время.

В настоящее время "Н.Ю.Н." задержан в порядке ст. 96 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

Проводятся соответствующие следственно-оперативные мероприятия".