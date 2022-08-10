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Муниципальная инспекция оштрафовала Комтранском на 78 тысяч сомов

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- Алина Мамаева
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии города Бишкек продолжает наводить порядок в столице. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Инспекция усиливает контроль по соблюдению санитарных правил и обеспечению своевременного вывоза твердо-бытовых отходов частными компаниями.

ОсОО "Комтранском", обслуживающий Октябрьский район оштрафован на 78 тысяч сомов согласно статье 114 Кодекса "О правонарушениях".

Во время обхода инспекторами зафиксировано 6 мусорных площадок, где образованы завалы мусора. По данным фактам составлены протоколы в отношении вышеуказанной компании.

Дело передано на рассмотрение административной комиссии для вынесения окончательного вердикта, в связи с тем, что администрация компании отрицает нарушение.

Муниципальная инспекция также напоминает, согласно правилам благоустройства столицы, всем необходимо обеспечивать чистоту вокруг своей территории на ежедневной основе независимо от форм собственности.

По вопросам работы инспекции можно обращаться по номерам:

  1. по Свердловскому району: 0705003137;
  2. по Октябрьскому району: 0551551745;
  3. по Первомайскому району: 0555404818;
  4. по Ленинскому району: 0550070505.


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URL: https://www.vb.kg/421318
Теги:
мэрия, Бишкек
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