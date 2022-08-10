Важно! КПП "Достук-авто" сегодня временно закрыт с 9.00 до 13.00

Управление информации и коммуникаций ПС ГКНБ напоминает, что в связи переездом в новый терминал 10 августа 2022 года с 9:00 до 13:00 в пункте пропуска "Достук-автодорожный", расположенном на кыргызско-узбекском участке государственной границы, будет временно приостановлен пропуск лиц, транспортных средств и грузов.

Пропуск лиц, транспортных средств и грузов на КПП "Достук-автодорожный" возобновится 10 августа 2022 г. примерно в 13:00-14:00.

Пограничная служба ГКНБ просит граждан и водителей транспортных средств, пересекающих кыргызско-узбекскую границу в Ошской области, заранее планировать поездки.