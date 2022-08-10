Назначены выборы депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района

Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О назначении выборов депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области".
В связи с истечением сроков полномочий депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области, руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 70 Конституции, частью 5 статьи 4, частью 1 статьи 48 Закона "О выборах депутатов местных кенешей", постановляется:
Кабинету министров:
Кроме того, главе местной государственной администрации Кадамжайского района Баткенской области оказать содействие в работе Министерства цифрового развития Кыргызской Республики и соответствующей избирательной комиссии по формированию, уточнению и составлению списков избирателей, решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.
Главе исполнительного органа местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанного кенеша.