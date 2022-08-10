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Назначены выборы депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района

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- Канат Кожоев
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Президент Садыр Жапаров подписал Указ "О назначении выборов депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области".

В связи с истечением сроков полномочий депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области, руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 70 Конституции, частью 5 статьи 4, частью 1 статьи 48 Закона "О выборах депутатов местных кенешей", постановляется:

  1. назначить выборы депутатов в Майданский айылный кенеш Кадамжайского района Баткенской области на воскресенье, 9 октября 2022 года.
  2. Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов организовать проведение выборов в вышеназванный представительный орган местного самоуправления в соответствии с законодательством КР.

Кабинету министров:

  1. выделить необходимые финансовые средства для проведения выборов согласно смете расходов Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов;
  2. в период подготовки и проведения выборов принять меры по обеспечению законности, прав и свобод граждан, охране общественного порядка;
  3. принять меры по обеспечению безопасного хранения оборудования для голосования и идентификации избирателей;
  4. оказать содействие Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов в обеспечении кибербезопасности информационных систем.

Кроме того, главе местной государственной администрации Кадамжайского района Баткенской области оказать содействие в работе Министерства цифрового развития Кыргызской Республики и соответствующей избирательной комиссии по формированию, уточнению и составлению списков избирателей, решению организационных и материально-технических вопросов при подготовке и проведении выборов.

Главе исполнительного органа местного самоуправления принять меры по обеспечению сохранности документов, материалов, а также материально-технических ценностей вышеуказанного кенеша.


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URL: https://www.vb.kg/421322
Теги:
выборы, президент, Кыргызстан, местные выборы
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