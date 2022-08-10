Профи управленцы не нужны стране?

В этом году Академии государственного управления при президенте КР исполняется 30 лет. И 20 лет – Германскому фонду Ханнса Зайделя. Обе структуры вносят свой вклад в подготовку государственных и муниципальных служащих для Кыргызстана.

Кто вы, герр Зайдель?

Германский фонд имени Ханнса Зайделя с 2002 года тесно сотрудничает с академией и помогает учреждениям, которые занимаются обучением молодых кадров для государственных и муниципальных органов, местных кенешей и гражданского общества. Особенность этих программ в том, что по окончании выпускники получают дипломы государственного образца. За 20 лет по стипендиальным программам фонда обучились более двух тысяч государственных и муниципальных служащих Кыргызстана.

Как заметил мэр Бишкека Эмильбек Абдыкадыров, в структуре городского исполнительного органа работают 16 выпускников фонда и все они хорошие специалисты.

"Это ведь не коммерческий или бизнес проект, а образовательный, и мы должны быть ему только благодарны", - говорит градоначальник.

Выпускники программ фонда и после окончания обучения продолжают поддерживать связь. Они создали Национальный координационный совет и каждый год проводят встречи, делятся опытом и навыками. И, конечно, поддерживают контакты друг с другом.

- У меня было два высших образования: педагогическое и экономическое. Но для управления нужны знания по менеджменту, и я обучилась на магистерской программе фонда Ханнса Зайделя. Нас учили управлению человеческими и материальными ресурсами, как правильно организовывать работу в разных сферах, - говорит начальник районного управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции Тогуз-Тороуского района Чолпонай Женишова. – При необходимости могу связаться с моими однокурсниками и попросить проконсультировать по тем или иным вопросам, посоветоваться при принятии какого-либо решения.

А главное, как она говорит, после обучения у нее изменился стиль управления, стал более четким и грамотным. Правда, не все стремятся в стипендиальную программу фонда для дальнейшей карьеры. Так, Айнура Мусаева по образованию финансист и работает в этой сфере. Но в академию поступила, как она говорит, чтобы улучшить знания.

Прерванная цепочка

Однако госслужащих после учебы в академии или по стипендиальной программе фонда в госорганах или органах МСУ с распростерными руками не ждут. К примеру, выпускник магистерской программы АГУПКР и фонда Зайделя Шербек Досуев работал в государственной администрации одного из районов Иссык-Кульской области. Чтобы сделать карьеру на госслужбе, он поступил в академию. После учебы, получив багаж новых знаний, надеялся на повышение. Но этого не произошло, и он сменил работу. В настоящее время работает в проекте.

-К сожалению, в государстве не работает система по продвижению специалистов, которые получили профессиональные знания в специальных образовательных учреждениях, - заявил Шербек.

Другой выпускник программы Нургазы Каримов говорит, что отсутствует прозрачный механизм отбора кандидатов из резерва кадров:

-Взять, например, муниципальный резерв кадров. На административные должности назначает аким района. Но из резерва он берет того, кого знает или кого ему порекомендовали. И получается так, что на должность назначают того, кто был в резерве месяц, а не тот, кто стоит в очереди два года. Многие из-за этого не хотят входить в резерв кадров, считая его бесполезным.

Это негативно влияет на профессиональные качества чиновника. К примеру, как говорит первый заместитель акима Иссык-Кульского района Динара Акматова, нет профессионального роста госслужащих, когда человек работает в одной только сфере и с рядового специалиста доходит до руководителя.

По информации директора филиала фонда Ханнса Зайделя Макса Майера, из 2 тысяч 201 выпускника стипендиальной программы только 35 процентов смогли сделать карьеру на государственной или муниципальной службе.

-На протяжении 20 лет при поддержке Минфина, ПРООН, нашего фонда ежегодно выделялись стипендии для 50-60 студентов Академии госуправления. Но из-за того что нет четкой кадровой политики, только 30 процентов выпускников смогли сделать карьеру в госорганах. Выпускники – это ресурс для государства. Получается, что оно использует только 30 процентов своего ресурса, - говорит доктор Макс Майер.

Как он отметил, фонд выделяет на обучение одного чиновника 850 евро в год. В соседнем Казахстане смогли наладить систему продвижения выпускников академии по подготовке госслужащих. Каждый из них знает, куда он пойдет и на какую должность. По словам Макса Майера, у государства нет стратегии в отношении профессиональных чиновников. За последние двенадцать с половиной лет ни один президент не посетил Академию государственного управления.

- Наша стратегия – бизнес. Я говорю, если будет эффективное государственное управление и работающие законы, то бизнес сам автоматически будет развиваться. У нас же все время говорят о бизнесе, а результата нет, - отметил он.

С его мнением согласен и стипендиат фонда Тимур Алымбеков.

- Как можно вести кадровую политику, если недостаточно образованных, профессиональных чиновников? В законе "О государственной и муниципальной службе" четко прописано, что обучение кадров – обязательно. Но сегодня государство не в состоянии обучить всех. А Государственная кадровая служба, как мы смогли убедиться, не имеет связей с фондом Зайделя, - рассказывает Тимур Алымкулов.

Как он считает, из-за отсутствия четкой кадровой политики в стране фонд помогает обучать чиновников среднего звена, поскольку на политических должностях госслужащие долго не задерживаются, и нет смысла целенаправленно повышать их профессиональный уровень.

Сам Тимур окончил АГУПКР еще в 2005 году и много лет проработал на госслужбе. После очередной революции и последовавшими за этим выборами ему пришлось уволиться.

Кстати

По информации Макса Майера, каждые три года нужно проводить тренинги для чиновников. А это значит, что в год нужно обучать 6 тысяч государственных и муниципальных служащих.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg