Погода
$ 82.55 - 83.55
€ 85.24 - 86.24

Профи управленцы не нужны стране?

162  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В этом году Академии государственного управления при президенте КР исполняется 30 лет. И 20 лет – Германскому фонду Ханнса Зайделя. Обе структуры вносят свой вклад в подготовку государственных и муниципальных служащих для Кыргызстана.

Кто вы, герр Зайдель?

Германский фонд имени Ханнса Зайделя с 2002 года тесно сотрудничает с академией и помогает учреждениям, которые занимаются обучением молодых кадров для государственных и муниципальных органов, местных кенешей и гражданского общества. Особенность этих программ в том, что по окончании выпускники получают дипломы государственного образца. За 20 лет по стипендиальным программам фонда обучились более двух тысяч государственных и муниципальных служащих Кыргызстана.

Как заметил мэр Бишкека Эмильбек Абдыкадыров, в структуре городского исполнительного органа работают 16 выпускников фонда и все они хорошие специалисты.

"Это ведь не коммерческий или бизнес проект, а образовательный, и мы должны быть ему только благодарны", - говорит градоначальник.

Выпускники программ фонда и после окончания обучения продолжают поддерживать связь. Они создали Национальный координационный совет и каждый год проводят встречи, делятся опытом и навыками. И, конечно, поддерживают контакты друг с другом.

- У меня было два высших образования: педагогическое и экономическое. Но для управления нужны знания по менеджменту, и я обучилась на магистерской программе фонда Ханнса Зайделя. Нас учили управлению человеческими и материальными ресурсами, как правильно организовывать работу в разных сферах, - говорит начальник районного управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции Тогуз-Тороуского района Чолпонай Женишова. – При необходимости могу связаться с моими однокурсниками и попросить проконсультировать по тем или иным вопросам, посоветоваться при принятии какого-либо решения.

А главное, как она говорит, после обучения у нее изменился стиль управления, стал более четким и грамотным. Правда, не все стремятся в стипендиальную программу фонда для дальнейшей карьеры. Так, Айнура Мусаева по образованию финансист и работает в этой сфере. Но в академию поступила, как она говорит, чтобы улучшить знания.

Прерванная цепочка

Однако госслужащих после учебы в академии или по стипендиальной программе фонда в госорганах или органах МСУ с распростерными руками не ждут. К примеру, выпускник магистерской программы АГУПКР и фонда Зайделя Шербек Досуев работал в государственной администрации одного из районов Иссык-Кульской области. Чтобы сделать карьеру на госслужбе, он поступил в академию. После учебы, получив багаж новых знаний, надеялся на повышение. Но этого не произошло, и он сменил работу. В настоящее время работает в проекте.

-К сожалению, в государстве не работает система по продвижению специалистов, которые получили профессиональные знания в специальных образовательных учреждениях, - заявил Шербек.

Другой выпускник программы Нургазы Каримов говорит, что отсутствует прозрачный механизм отбора кандидатов из резерва кадров:

-Взять, например, муниципальный резерв кадров. На административные должности назначает аким района. Но из резерва он берет того, кого знает или кого ему порекомендовали. И получается так, что на должность назначают того, кто был в резерве месяц, а не тот, кто стоит в очереди два года. Многие из-за этого не хотят входить в резерв кадров, считая его бесполезным.

Это негативно влияет на профессиональные качества чиновника. К примеру, как говорит первый заместитель акима Иссык-Кульского района Динара Акматова, нет профессионального роста госслужащих, когда человек работает в одной только сфере и с рядового специалиста доходит до руководителя.

По информации директора филиала фонда Ханнса Зайделя Макса Майера, из 2 тысяч 201 выпускника стипендиальной программы только 35 процентов смогли сделать карьеру на государственной или муниципальной службе.

-На протяжении 20 лет при поддержке Минфина, ПРООН, нашего фонда ежегодно выделялись стипендии для 50-60 студентов Академии госуправления. Но из-за того что нет четкой кадровой политики, только 30 процентов выпускников смогли сделать карьеру в госорганах. Выпускники – это ресурс для государства. Получается, что оно использует только 30 процентов своего ресурса, - говорит доктор Макс Майер.

Как он отметил, фонд выделяет на обучение одного чиновника 850 евро в год. В соседнем Казахстане смогли наладить систему продвижения выпускников академии по подготовке госслужащих. Каждый из них знает, куда он пойдет и на какую должность. По словам Макса Майера, у государства нет стратегии в отношении профессиональных чиновников. За последние двенадцать с половиной лет ни один президент не посетил Академию государственного управления.

- Наша стратегия – бизнес. Я говорю, если будет эффективное государственное управление и работающие законы, то бизнес сам автоматически будет развиваться. У нас же все время говорят о бизнесе, а результата нет, - отметил он.

С его мнением согласен и стипендиат фонда Тимур Алымбеков.

- Как можно вести кадровую политику, если недостаточно образованных, профессиональных чиновников? В законе "О государственной и муниципальной службе" четко прописано, что обучение кадров – обязательно. Но сегодня государство не в состоянии обучить всех. А Государственная кадровая служба, как мы смогли убедиться, не имеет связей с фондом Зайделя, - рассказывает Тимур Алымкулов.

Как он считает, из-за отсутствия четкой кадровой политики в стране фонд помогает обучать чиновников среднего звена, поскольку на политических должностях госслужащие долго не задерживаются, и нет смысла целенаправленно повышать их профессиональный уровень.

Сам Тимур окончил АГУПКР еще в 2005 году и много лет проработал на госслужбе. После очередной революции и последовавшими за этим выборами ему пришлось уволиться.

Кстати

По информации Макса Майера, каждые три года нужно проводить тренинги для чиновников. А это значит, что в год нужно обучать 6 тысяч государственных и муниципальных служащих.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: silunews.kg


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/421328
Теги:
образование, Кыргызстан, чиновник
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  