Известный адвокат перечислила плюсы Садыра Жапарова

Адвокат Таалайгуль Токтакунова на своей странице в соцсети порассуждала на тему, за что можно похвалить президента КР Садыра Жапарова.

"Среди друзей и знакомых при обсуждении любого вопроса, мне часто стали говорить "Ты что дакансащница? Почему ты хвалишь Садыра Жапарова? И т.д".

Вот и задумалась, что вообще происходит у нас, и поняла, что многим не нужно, чтобы наша страна развивалась, что-то менялось, многие предпочитают осуждать, жаловаться, ругаться, или же наоборот жалеть, "спасать" кого-то и т.д. Умные люди назвали бы это - треугольник Карпмана (агрессор, спасатель и жертва).

Начну по порядку:

1. Во время октябрьских событий пока другие "умники" делили отсутствующую власть, Садыр Жапаров нашёл выход, собрал депутатов и получил. А что, нельзя хвалить? Ведь молодец, пока люди думали, он действовал.

Не могу понять, что он плохого сейчас сделал для народа?

"Зависимость" судебной власти началась еще с 2010 года, когда по звонку начали принимать решения по спорам связанным с Декретами, хотите сказать что сейчас стала зависимой уж, нет. Именно с Атамбаева началось все это телефонное право, сейчас Президенту нужно исправлять, я согласна на это требуется время, исправил он или нет можем увидеть после его срока. Но при этом конструктивная критика нужна, системная оппозиция нужна, но, не те которые хотят получить должность, или уволили с должности или посадили в тюрьму.

2. Выборы Президента и принятие Конституции. Многим не нравится как выборы прошли, многие даже не ходили голосовать, но им в любом случае не нравятся результаты, вот к таким хочется сказать "какого ….я ты не ходил на выборы и почему после п……шь". Мне тоже не нравится, как прошли выборы, как писалась Конституция, но это ведь ничего не меняет, мы можем принять и жить дальше, уважать мнение других и это однозначно не причина, чтобы ненавидеть президента.

3. Когда Жапаров находился в СИЗО многие его просто "обожали", писали и говорили везде что он политический узник, что он должен быть на свободе, что его посадили из-за Кумтор, что он единственный который поднимал вопрос Кумтора и пр.

А сейчас что изменилось? Он на свободе, даже стал президентом, вернул Кумтор, исполнилось желание многих.

Все эти почти 30 лет многие твердили, что нужно вернуть Кумтор себе, но сейчас, когда это событие наступило, эти же осуждают, что мол неправильно сделано.

Эти же многие сразу нашли другого персонажа для "любви" - Атамбаева.

Получается никто не хочет видеть чужой успех, им нужно видеть чужое страдание, таким образом они получают удовлетворение о того, что кому-то хуже)). Сейчас Атамбаеву хуже чем другим, поэтому многие сразу превратились в спасателя, тем самым многие обращают внимание на его проблемы, тогда ведь "забудут" про свои проблемы, вот когда он окажется на свободе, сразу вспомнят все его грехи.

4. Про Бекназарова, почти всем не нравился, когда его назначили послом в Малайзии, особенно раздражала его фраза "тиль это не главное", то есть Бекназаров считал, что послу не обязательно знать язык страны пребывания.

Когда, Президент его снял с должности, снова нашлись недовольные, им оказывается не нравится, что его сняли после высказываний относительно Кумтора.

В данном случае суть не меняется ведь, убрали не компетентного посла, или он сразу стал лучшим послом? Выучил язык за мгновение?

5. Про негативные новости. Вина не СМИ, что они пишут больше негативные новости, а проблема в нас, многие не хотят слышать (видеть, принимать) хорошую новость, достижение власти, успех отдельных людей, это ведь раздражает, как в прикольной цитате из инстаграмма: "запомни, как только появится возможность путешествуй, когда ты на отдыхе ты всех бесишь", девочки инстаграмщики знают, как только выставляют свои фото из отдыха, сразу люди начинают отписываться.

5. Про дорогие вещи президента. Мне, например, нравится, что он красиво одевается, красиво выглядит. Даже радостно, как он выглядит на фоне других Президентов, молодой и симпатичный.

Вспомните, никому не нравился как одевался Атамбаев, все вещи покупал на вырост, на один размер больше.

Многим не нравится, как выступает Президент на официальном языке, Аскар Акаев отлично говорил по-русски, его ведь тоже не хвалят. Получается дело не в знании русского языка? Президент отлично выступает на родном языке, почему не похвалить?

P.S. Вообще посыл был не в том, чтобы хвалить Жапарова и его Правительство, а в том, чтобы каждый научился радоваться", - написала она.