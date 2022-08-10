В РК задержали бандгруппу, которая хотела вывезти в РУз бензин на $45 млн

В Казахстане задержаны члены преступной группировки, пытавшиеся незаконно вывезти в Узбекистан бензин марки АИ-95 на 45 миллионов долларов, сообщают СМИ.

Об этом сообщил пресс-секретарь Агентства по финансовому мониторингу Казахстана Алибек Абдилов.

Преступники отправили в первой партии 280 тонн бензина АИ-95 казахского производства в Узбекистан. Они перевозились в пяти вагонах-цистернах под видом топливной антидетонационной присадки.

Всего по условиям контракта планировалось вывезти 50 тысяч тонн в пользу узбекской компании на общую сумму 45 миллионов долларов. Расследование продолжается.