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Президент Южной Кореи извинился перед народом за ущерб от ливней

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Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в среду извинился перед народом за ущерб, вызванный проливными дождями на этой неделе, передает агентство Рёнхап.

Юн Сок Ёль принес извинения во время заседания правительства, посвященного реагированию на вызванные ливнями наводнения в Сеуле и прилегающих районах, в результате которых девять человек погибли и семь пропали без вести.

"Я молюсь за пострадавших и приношу извинения от имени правительства людям, которые пострадали от неудобств", - заявил президент и призвал правительство сделать все, чтобы жители могли быстро вернуться к повседневной жизни.

Днем ранее президент посетил полуподвальную квартиру в Сеуле, где семья из трех человек, включая женщину с отклонениями в развитии, погибла из-за наводнения.

Оппозиционная Объединенная демократическая партия в среду раскритиковала Юн Сок Ёля за то, что он руководил усилиями правительства по борьбе с ливнями из дома по телефону вместо того, чтобы приехать в штаб по борьбе со стихийными бедствиями.

Ранее сообщалось, что уже девять человек погибли и семь пропали без вести из-за сильных дождей в северной части Южной Кореи, более 2600 строений были затоплены, по всей стране более 1200 человек пришлось эвакуироваться.

Источник: РИА новости


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URL: https://www.vb.kg/421335
Теги:
Южная Корея, президент
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