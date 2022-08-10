Bloomberg: Казахстан может взять под контроль Евразийский банк развития

По данным международного информационного агентства Bloomberg, Евразийский банк развития (ЕАБР) может перейти под контроль Казахстана.

По информации агентства, Россия планирует отказаться от контрольного пакета акций Евразийского банка развития, чтобы обезопасить его от санкций.

Согласно данным источников Bloomberg, Россия, которой принадлежит более половины акций банка, хочет сократить свою совместную долю с Беларусью. Сейчас у России 65,97 процента акций, у Казахстана - 32,99 процента, у Беларуси - около 1 процента, оставшиеся доли распределены между Таджикистаном, Арменией и Кыргызстаном.

"Россия и Беларусь столкнулись с радикальными ограничениями на финансирование, импорт и технологии после начала операции РФ на Украине. Наращивания резервов не смогли защитить Россию от первоначального шока, и теперь власти стремятся еще больше укрепить институты страны от дополнительных карательных мер",- говорится в материале.

Как отметили в агентстве, контролирующим акционером банка может стать Казахстан.

В самом ЕАБР пока никак не комментируют ситуацию.