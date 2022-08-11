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При операции у женщины в брюшной полости забыли тампон

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- Ольга Новгородцева
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Бишкекчанка О.М. в феврале 2018 года, почувствовав недомогание, обратилась в Национальный центр онкологии и гематологии Министерства здравоохранения. Ей поставили диагноз "миома матки" и сказали, что необходима срочная операция.

О.М. заплатила в кассу около 14 тысяч сомов, потом доплатила еще 20 тысяч – за какие-то осложнения во время операции. Все лекарства и медикаменты она тоже покупала за свои деньги.

После операции пациентка десять дней пролежала в больнице с высокой температурой (так бывает, успокоили ее врачи). Через месяц УЗИ показало наличие в брюшной полости каких-то пузырьков. О.М., естественно, побежала к врачу М.Р., которая месяц назад проводила операцию. Та ответила, что уходит в отпуск, и выписала пациентке какие-то таблетки. Велела принимать… А если не помогут – тогда, дескать, нужно будет делать повторную операцию.

По рекомендации знакомых О.М. пошла обследоваться в другую клинику, где ее огорошили: в матке находится какой-то посторонний предмет. 24 июня 2019 года бедной женщине в другом медицинском центре сделали операцию, извлекли из матки полусгнивший марлевый тампон и удалили часть тонкого кишечника.

Едва оправившись после хирургического вмешательства, О.М. пошла с претензиями к врачу Национального центра онкологии и гематологии М.Р. Та, не особо вникая в ситуацию, по первому требованию заплатила ей 72 тысячи сомов за повторную вынужденную операцию. Но когда бывшая пациентка стала настаивать еще и на возмещении морального ущерба, врач, по словам пациентки, просто рассмеялась ей в лицо.

Тогда О.М. обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

На днях по этому делу состоялся процесс в Первомайском районном суде Бишкека. На скамье подсудимых оказались упомянутая М.Р. – заведующая отделением онкогинекологии НЦОГ при Министерстве здравоохранения КР и Ч.Н. – старшая медицинская сестра операционного блока этого учреждения.

Из показаний подсудимой М.Р.:

- Спустя полтора года после проведенной у нас операции О.М. пришла ко мне с претензией, что при проведении операции я якобы оставила марлевый тампон, который был удален потом в ходе операции в другом медицинском центре. Я, не разобравшись в ситуации, заплатила ей 72 тысячи сомов за услуги частной клиники. Но О.М. стала требовать еще денег, угрожая испортить мне репутацию. За сорок лет моей врачебной практики ничего подобного никогда не было. Я не могла допустить такую ошибку, и ассистенты у меня были ответственные. Если бы все-таки тампон остался внутри, он дал бы о себе знать гораздо раньше, в течение 3-6 месяцев.

Моя ошибка, считаю, заключается в том, что я, не разобравшись, заплатила деньги и этим косвенно признала свою вину.

Из показаний подсудимой Ч.Н.:

- Я работаю старшей медсестрой с 1972 года. Опыт очень большой. В тот день потерпевшую оперировали первой, никаких осложнений не было. Перед операцией и перед зашиванием прооперированного больного мы проводим подсчет тампонов. Так было и в тот раз, так что ошибка исключается.

Из показаний свидетеля Н.У.:

- Пациентка О.М. обратилась к нам за помощью, и нами были проведены все необходимые процедуры. В ходе операции был обнаружен марлевый тампон, из-за которого бы инфицирован тонкий кишечник, в связи с чем пришлось удалить 10-15 сантиметров кишечника…

Суд признал подсудимых виновными в невыполнении или ненадлежащем выполнении в силу легкомыслия или небрежности профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее по неосторожности тяжкий вред.

Наказание ни той, ни другой, однако, не назначено – в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.


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URL: https://www.vb.kg/421343
Теги:
операция, Бишкек, врачебная ошибка
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