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Грузчикам "Тазалыка" поднимут зарплату

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- Канат Кожоев
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Мэрия города Бишкек поднимает заработную плату грузчикам отдела вывоза твердо-бытовых отходов муниципального предприятия "Тазалык". Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

За прошлый месяц заработную плату повысили на 2 тысячи сомов. Эти деньги будут начислены 15 августа 127 грузчикам ТБО. Также, руководство планирует поднять зарплату в августе.

Кроме того, на сегодняшний день отремонтировано 9 машин. На данный момент в столице работают 48 единиц спецтехники.

Также по городу Бишкек опеределены дополнительные площадки для вывоза ТБО. В связи с чем планируется приобретение дополнительно 60 единиц контейнеров.


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URL: https://www.vb.kg/421347
Теги:
зарплата, Бишкек, мэрия, Тазалык
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