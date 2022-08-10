Грузчикам "Тазалыка" поднимут зарплату

Мэрия города Бишкек поднимает заработную плату грузчикам отдела вывоза твердо-бытовых отходов муниципального предприятия "Тазалык". Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

За прошлый месяц заработную плату повысили на 2 тысячи сомов. Эти деньги будут начислены 15 августа 127 грузчикам ТБО. Также, руководство планирует поднять зарплату в августе.

Кроме того, на сегодняшний день отремонтировано 9 машин. На данный момент в столице работают 48 единиц спецтехники.

Также по городу Бишкек опеределены дополнительные площадки для вывоза ТБО. В связи с чем планируется приобретение дополнительно 60 единиц контейнеров.