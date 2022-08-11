Невозможно предсказать сель

Боомское наводнение впервые за долгие годы напомнило кыргызстанцам о мощи и силе природной стихии, способной все сносить на своем пути. На этот раз обошлось без жертв. Но и общественного обсуждения грозного явления не получилось: нет комментариев чиновников, разъяснений ученых. А ведь, по данным науки, 95 процентов кыргызстанцев проживают на селеопасных территориях. Поэтому так важно выяснить, можно ли было предсказать или предотвратить боомский поток? В чем причина таких явлений и насколько они опасны? На эти и другие вопросы мы попросили ответить кандидата географических наук, доцента кафедры экологии и метеорологии КРСУ Андрея ПОДРЕЗОВА.

Что сыграло главную роль - жара или, может, нарушения при строительстве дороги? Или это ливни, изменение климата стали совокупностью факторов, сорвавших с места боомский сель?

- Это правильное определение, что граждан Кыргызстана надо называть живущими в горах. Тогда у них появиться больше осознания того, что все процессы, происходящие в окружающей природе, напрямую касаются их жизни.

Сегодня после событий в Боомском ущелье стало интересно, а что же такое сель? Это быстродвижущийся по горным руслам грязевой поток с высокой плотностью и насыщенностью большим количеством рыхлообломочного материала горных пород, смешанных с водой. Название произошло скорее от персидского или арабского - сель, силь.

Чем отличается сель от паводка? Паводок это кратковременное повышение воды в горных водотоках, руслах рек, связанное, как правило, с большим количеством выпавших осадков. А сель насыщен камнями, обломками пород. Для любой горной страны это характерное явление.

В чем заключается его особая опасность? Сели зарождаются внезапно, обладают разрушительным воздействием - сносят на своем пути мосты, дороги, нарушают работу ГЭС, других инженерных сооружений. И в любой горной стране являются угрозой для жизни и безопасности населения.

Например, в Казахстане плотина, где находится каток "Медео", специально предназначена для защиты от селя. И она дважды наполнялась - спасала город.

Первые описания селевых явлений появились в начале 20–х годов прошлого века. Тогда же были предложены меры защиты. Но до 30–40–х годов большого прогресса в изучении явления не произошло. И это не случайно. Для селей характерна кратковременность и внезапность прохождения, различная мощность. И в большинстве случаев их измерить или рассчитать факторы невозможно. А потому не было подготовлено инженерно–расчетного проектирования для их последствий, расхода консистенции ударной силы.

В 30–е годы начато серьезное изучение физики селевых явлений. В 1947 году образована селевая комиссия при Академии наук СССР. Была создана лаборатория для изучения динамики селевых потоков и начато экспериментальное исследование.

Как же все–таки происходит формирование этого страшного потока?

- На первом этапе на склонах и в руслах бассейнов должны быть накоплены запасы рыхлообломочного материала, который служит основным источником селя. Это камни, крошка, глина, дерн - они скатываются в русла ручьев и могут накапливаться годами.

На втором этапе таяние снегов и значительное количество осадков создают опасность срыва. И надо заметить, что в Кыргызстане сели имеют часто ливневое происхождение. Причем сход происходит там, где их давно не было. И накопленный материал в один момент с ливнями, например, получает воду. Этот поток попадает на камни, которые в условиях насыщенной водой глины всплывают как поплавки, начинают скользить вниз. Обломки врезаются в верхнюю часть почвы, сбривают ее, и все это несется вниз, увеличивая свою массу и разрушительную силу.

Надо понимать, что с интервалом в неделю из одного и того же бассейна сель не сойдет. Срыв происходит, как правило, один раз. Что и произошло в Бооме.

Насколько сложен мониторинг селей, можно ли их предугадать?

- Чтобы провести такое исследование, нужно постоянно на всей территории горной страны изучать состояние грунтов, отслеживать интенсивность осадков на обломном материале горных пород.

Камни могут лежать годами и не формировать селевой поток, а потом в один момент произойдет прорыв. Это может быть раз в 10–15 лет. Проводить же поверхностный мониторинг всей селеопасной территории страны нереально. Надежных спутниковых методов мало. Очаги слишком маленькие. Наблюдения силами Гидромета невозможны, там для этого нет возможностей. Институт геологии отслеживает перемещение оползней на юге, но изучение реальности селей в каждом ущелье невозможно.

Можно, конечно, начать изучать ситуацию в истоках селевых русел. Но для этого придется устанавливать все сложности местного горного рельефа: какие карьеры, каньоны, русла рек. И как угадать, как измениться сток за несколько суток в сезон интенсивных осадков? В общем, прогноз селей сложная задача даже сейчас в 21 веке.

Не зря же казахи построили дамбу на "Медео". Это надежнее, чем ждать, когда хлынет поток.

Как связаны сели и изменения климата?

- Идет тенденция небольшого повышения осадков по Кыргызстану - на 8–10 процентов. Особенность в том, что выпадают они не в виде небольших дождей, а экстремальных ливней. Они стали повторяться в 4 раза чаще. К сожалению, на фоне изменения климата у нас сокращают число метеостанций. Но на тех станциях, где наблюдения продолжились, с ростом температуры прогнозируются ливневые осадки, снег, штормовые ветра.

Таким образом, склоны гор будут подвергаться ветровой эрозии, дерновой слой будет уменьшаться, а ливни будут выпадать в 4 раза чаще. И селей станет больше.