В Кыргызстане пройдет крупный Международный молодежный саммит

В Кыргызстане 12 августа на Иссык-Куле пройдет крупный молодежный саммит. Подобного мероприятия для молодых активистов таких масштабов за время независимости в нашей стране еще не проводилось. Для участия в саммите к нам в страну прибудут делегаты из шести стран СНГ, а также Китая, Турции и Венгрии. Помимо них, на нем будут присутствовать около 200-250 молодежных лидеров из нашей республики.

Молодежь Кыргызстана будет представлена всеми областями страны. Причем это люди разного профессионального профиля, рассказал VB.KG председатель "Центра инициативной молодежи" Аскар Алмаз уулу.

"В мероприятии примут активное участие активисты, люди из госорганов, ребята, которые "горят" за Кыргызстан и его будущее. Мы хотим, чтобы они познакомились друг с другом, поучаствовали в панельных дискуссиях. Последние будут на темы: экологии, экологической безопасности, информационной безопасности, социальных медиа, молодежного предпринимательства и молодежи в глобальной политике. Делегатов мы выбирали из рекомендаций "на местах". Гостей из-за рубежа наша команда прорабатывала из числа тех, которые ведут активную молодежную деятельность у себя на родине", - подчеркнул Аскар Алмаз уулу.

По словам председателя молодежного саммита, в организации мероприятия, помимо "Центра инициативной молодежи" приняло участие множество людей, включая активистов из других объединений и структур.

"Это огромный опыт для КР, который поднимает его имидж в глазах иностранных делегатов. А для внутренних участников - огромное вдохновение, объединяющее молодежь. Подобной площадки еще не было у нас в республике, где люди с разных отраслей и областей собирались бы в одном месте. Но самая главная наша цель – вдохновить молодежь, показать ей, что и на международном уровне она может проводить подобного рода мероприятия, выработать перспективные идеи и обменяться опытом с иностранными делегациями", - подчеркнул редакции Аскар Алмаз уулу.