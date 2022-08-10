30 нюансов при покупке недвижимости в Казахстане. Чек-лист

Поиск и покупка недвижимости требуют комплексного подхода и внимания к деталям. Для того, чтобы облегчить этот процесс, мы составили чек-лист, в котором учтены важные моменты, на которые необходимо обратить внимание при первичном осмотре и покупке собственного жилья. В Казахстане тремя самыми большими городами с новостройками являются Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Выбираем локацию

От локации зависит не только стоимость жилья, но и дальнейший комфорт проживания. При выборе района стоит учитывать особенности конкретного местоположения и свой образ жизни.

1. Транспортная доступность. Расстояние к центру города, месту работы, супермаркетам и другим объектам, наличие пробок на дорогах, количество маршрутов и интервал работы общественного транспорта, доступность удобных выездов к центральным магистралям.

2. Экология. Проверка уровня загрязнения воздуха, расстояние к паркам и скверам, отсутствие промышленных предприятий и загазованных автомагистралей.

3. Безопасность. Уровень преступности, близость пожарных частей, отделений полиции, станций скорой помощи.

4. Коммерческая и социальная инфраструктура. Наличие в пешей доступности детских садов, школ, медицинских учреждений и супермаркетов. Расстояние к торговым, развлекательным центрам, кафе и ресторанам.

5. Плотность населения. Насколько густонаселен район, шумный или спокойный, тип застройки - малоэтажные дома или многоквартирные новостройки, наличие социального жилья.

Оцениваем качество строительства и внутреннего благоустройства

Независимо от того, покупаете ли вы жилье в новостройке или на вторичке, важно обращать внимание не только на саму квартиру, но и на внутреннюю инфраструктуру и благоустройство двора.

6. Состояние дома. Привлекательность архитектуры, качество внешней отделки и отделочных материалов, проверка на отсутствие видимых недостатков фасада (трещины, пятна и т.д.). Высота потолков, ширина стен и перекрытий, особенности инженерно-технических коммуникаций (вода, газ, свет, электричество), наличие системы "умный дом". Для вторичного жилья важно знать год постройки и капитального ремонта.

7. Безопасность ЖК. Как обеспечивается безопасность жителей, ведется ли видеонаблюдение, есть ли в доме охрана, консьерж-сервис, домофоны и контрольно-пропускной пункт. Наличие пожарной лестницы, датчиков дыма, пожарных гидрантов.

8. Стоянка для автомобилей. Подземный паркинг или открытая стоянка, количество паркомест, есть ли гостевые места и зарядные станции для электрокаров, формат "двор без машин" или паркоместа на территории двора, заполненность парковочных мест в разное время суток.

9. Благоустройство двора. Наличие детской и спортивной площадки, мест для отдыха, фонарей и мусорных баков, зоны для выгула собак. Выполнено ли озеленение и огорожена ли дворовая территория. Насколько поддерживается чистота во дворе.

10. Мусор. Наличие мусоропровода, количество мусорных контейнеров, раздельный сбор мусора или общий, подземные или стандартные баки, удаленность от дома контейнерных площадок.

11. Лифт. Наличие, количество, пассажирский/грузовой, насколько тихо он работает.

12. Инфраструктура дома. Количество квартир и их конфигурация на этаже, наличие колясочных и кладовых. Есть ли освещение в подъездах, почтовые ящики и навигация по этажам.

13. Управляющая компания. Насколько хорошо управляющая компания выполняет свои обязанности, стоимость коммунальных услуг, отзывы о компании в интернете.

14. Условия покупки. Цена и варианты оплаты - 100% оплата, рассрочка, ипотека, наличие скидок.

Особенности покупки жилья на вторичном рынке

Основным моментом, влияющим на принятие решения о покупке вторичного жилья, является текущее техническое состояние недвижимости. Важно обращать внимание на соседей.

15. Социальная среда. Состояние лестниц, подъездов и лифта, наличие мест для курения, внешний вид окон и дверей. Информация о соседях.

16. Юридическая чистота сделки. Проверка соответствующей документации с юристом и риэлтором. Основные моменты: наличие прописанных и выписанных людей, прописаны ли дети, есть ли обременения или неузаконенные перепланировки, задолженность по коммунальным услугам.

17. Состояние квартиры. Планировка квартиры, высота потолков и окон, качество и дата последнего ремонта. Есть ли возможность перепланировки.

18. Электрика. Проверка работоспособности розеток и выключателей.

19. Проверка систем отопления, водоснабжения, канализации, вентиляции. Состояние труб, батарей и сантехники, количество и качество радиаторов, наличие счетчиков, проверка работоспособности вентиляции.

20. Окна и двери. Текущее состояние, пластиковые или деревянные, панорамные или стандартные, работоспособность механизмов, наличие сквозняков, балкон или лоджия, открытый или застекленный. Материал входной двери, качество замков и механизмов. Наличие межкомнатных дверей и проверка на отсутствие скрипа.

21. Квартиры на первом этаже должны иметь доступ в подвал, на последнем - на чердак.

22. Комплектация жилья. Уточнить комплектацию квартир после продажи.

23. Цена. Возможность торга, условия разделения расходов при оформлении сделки у нотариуса.

Покупка квартиры в новостройке

Практически все вышеуказанные пункты подходят и для оценки квартиры в новостройке, но есть определенные нюансы первичного рынка, на которые стоит обращать внимание. Необходимо убедиться в добросовестности и хорошей репутации застройщика. Очень важно правильно принять квартиру, проведя качественный и тщательный осмотр жилья на предмет несоответствий и дефектов. Не следует подписывать акт приема-передачи квартиры, если её состояние неудовлетворительное. Осмотр квартиры стоит проводить днем и при себе иметь, помимо чек-листа, средства фото- и видеофиксации, рулетку, фонарик и канцелярские принадлежности.

24. Надежность строительной компании. Оценка репутации, наличие веб-сайта и социальных сетей, проверка документов, изучение информации о застройщике в Интернете, наличие отзывов, есть ли офис продаж и возможность посетить строительную площадку для осмотра квартиры.

25. Варианты отделки. Тип отделки - черновая, предчистовая, чистовая. Возможность заказа индивидуального дизайн-проекта.

26. Сравнение и измерение фактической площади квартиры и её параметров с заявленными в документации.

27. Качество и герметичность окон, надежность входных дверей, наличие межкомнатных дверей, исправность замков, отсутствие механических повреждений.

28. Качество штукатурки стен и потолков, отсутствие трещин, сколов, плесени, конденсата, перекосов.

29. Проверка работы вентиляции, сантехники, состояние батарей и труб.

30. Проверка работоспособности розеток, выключателей и автоматов.

Данный чек-лист, а также сервис недвижимости в Казахстане korter.kz облегчат поиск подходящего варианта недвижимости, предоставят полную информацию по каждому критерию и систематизируют процесс выбора жилья.