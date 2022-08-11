В ГТС прошла аттестация: уволены 6 сотрудников

Государственной таможенной службой в период с 20 июля по 9 августа 2022 года проведена аттестация сотрудников таможенных органов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Всего прошли аттестацию 406 сотрудников таможенных органов Кыргызской Республики, по результатам которой:
соответствуют занимаемой должности, рекомендуются для включения в резерв на выдвижение на вышестоящие должности - 94 сотрудника;
соответствуют занимаемой должности - 234 сотрудника;
подлежат повторной аттестации - 64 сотрудника;
не соответствуют занимаемой должности и подлежат перемещению на нижестоящие должности - 8 сотрудников;
не соответствуют занимаемой должности и подлежат увольнению из таможенных органов - 6 сотрудников.