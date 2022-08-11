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В мэрии Бишкека обсудили проект для развития бизнеса малообеспеченных семей

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- Канат Кожоев
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В зале заседаний муниципалитета под председательством вице-мэра города Бишкек по социальным вопросам Виктории Мозгачевой прошло собрание по вопросу социального контракта для малообеспеченных семей. Об этом сообщает пресс-служба бишкекской мэрии.

На встрече приняли участие начальник Бишкекского городского управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР, представители МТСОМ КР, заместители главы по социальным вопросам муниципальных администраций, начальники районных Управлений социального развития, представители городского Управления соцразвития и МТУ.

Соцконтракт предполагает социальную помощь в размере до 100 тысяч сомов на одну семью для развития собственного дела.

Социальный контракт - соглашение о взаимных обязательствах между малоимущей или малообеспеченной семьей (или их группа) и территориальным подразделением, в соответствии с которым территориальное подразделение обязуется оказать семьям социальную помощь, семья (или их группа) обязуется реализовать мероприятия, предусмотренные Программой.

В ходе встречи обсудили процесс заключения социального контракта и подачу заявления со стороны горожан. Также дальнейший контроль семей, получивших средства на развитие бизнеса.

Мозгачева отметила, необходимость обучения специалистов, которые будут принимать заявления от горожан в целях эффективности приема документов.


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URL: https://www.vb.kg/421360
Теги:
мэрия, социальная защита, Бишкек
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