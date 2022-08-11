Ливанская компания проконтролирует процесс рекультивации свалки в Бишкеке

Вице-мэр Бишкека по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Попиков встретился с представителями компании "Либанконсалт" (Ливан), которая является консультантом проекта "Улучшение системы управления твердыми бытовыми отходами". Об этом сообщила пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, на встрече обсудили вопросы строительных работ по следующим контрактам: "Проектирование и строительство нового санитарного полигона", "Закрытие и рекультивация существующей свалки", "Линия по сортировке твердых бытовых отходов и участок по компостированию зеленых отходов".

Отметим, проект по рекультивации Бишкекского санитарного полигона (БСП) и улучшению ситуации с выбросом твердых бытовых отходов в столице начали готовить в 2011 году, кредитное соглашение подписали в 2013 году, а ратифицировали в 2015 году. В рамках проекта ЕБРР и Евросоюз выделили 22 миллиона евро. На сегодня из них освоено 10,5 миллиона евро.

В апреле прокуратура столицы сообщила, что расследует уголовное дело по нарушениям при реализации проекта о строительстве Бишкекского санитарного полигона. По подозрению в совершении преступления по статье 337 "Злоупотребление должностным положением" УК КР задержан бывший директор муниципального предприятия Болот Асаналиев, также обвинение предъявлено бывшему мэру Бишкека