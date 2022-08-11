Стартовал прием заявок на соискание X Национальной кинопремии "Ак Илбирс". Об этом сообщает ОФ "Центрально-Азиатская академия кинематографических искусств "Ак Илбирс".

Национальная кинопремия "Ак Илбирс" была учреждена в 2012 году группой влиятельных кинематографистов и стала первой премией за лучшие достижения в области кинематографии Кыргызстана. Кинопремия вручается при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Департамента кинематографии, Союза кинематографистов КР и общественного фонда "Айтыш".

В целях ежегодного проведения церемонии учредители кинопремии создали в 2019 году общественный фонд - "Центрально-Азиатская академия кинематографических искусств "Ак илбирс".

Номинироваться на кинопремию "Ак Илбирс" имеют право любые фильмы любого жанра, произведенные в 2020-2021 годах. Церемонию вручения кинопремии за 2020 год перенесли из-за ситуации, связанной с пандемией COVID-19.

Кинопремия вручается в целях признания заслуг и достижений деятелей национального кинематографа, а также стимулирования роста его художественного уровня.

Кинопремия "Ак Илбирс" вручается по 18 номинациям:

"Лучший фильм". "Лучший режиссер". "Лучший сценарий". "Лучший оператор". "Лучший художник". "Лучший композитор". "Лучший звукорежиссер". "Лучший монтаж". "Лучшая мужская роль". "Лучшая женская роль". "Лучший документальный фильм". "Лучший короткометражный фильм". "Лучший зрительский фильм". "За выдающийся вклад в национальный кинематограф". "За вклад в мировой кинематограф". "Лучший фильм Центральной Азии". "Лучший актер Центральной Азии". "Лучшая актриса Центральной Азии".

Срок подачи заявок - до 30 августа 2022 года.

Форму заявки можно скачать здесь:

https://docs.google.com/file/d/1BShcoLZoPOJDzyd8uYvDuqGYCx3t1XAh/edit?usp=docslist_api&filetype=msword

Заявки присылать на электронную почту: akilbirsnma@gmail.com

Церемония награждения пройдет 30 сентября в Бишкеке.