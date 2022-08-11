Стартовал прием заявок на соискание X Национальной кинопремии "Ак Илбирс". Об этом сообщает ОФ "Центрально-Азиатская академия кинематографических искусств "Ак Илбирс".
Национальная кинопремия "Ак Илбирс" была учреждена в 2012 году группой влиятельных кинематографистов и стала первой премией за лучшие достижения в области кинематографии Кыргызстана. Кинопремия вручается при поддержке Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики, Департамента кинематографии, Союза кинематографистов КР и общественного фонда "Айтыш".
В целях ежегодного проведения церемонии учредители кинопремии создали в 2019 году общественный фонд - "Центрально-Азиатская академия кинематографических искусств "Ак илбирс".
Номинироваться на кинопремию "Ак Илбирс" имеют право любые фильмы любого жанра, произведенные в 2020-2021 годах. Церемонию вручения кинопремии за 2020 год перенесли из-за ситуации, связанной с пандемией COVID-19.
Кинопремия вручается в целях признания заслуг и достижений деятелей национального кинематографа, а также стимулирования роста его художественного уровня.
Кинопремия "Ак Илбирс" вручается по 18 номинациям:
Срок подачи заявок - до 30 августа 2022 года.
Форму заявки можно скачать здесь:
https://docs.google.com/file/d/1BShcoLZoPOJDzyd8uYvDuqGYCx3t1XAh/edit?usp=docslist_api&filetype=msword
Заявки присылать на электронную почту: akilbirsnma@gmail.com
Церемония награждения пройдет 30 сентября в Бишкеке.