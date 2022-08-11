Генпрокурор встретился с жителями Манасского и Кара-Бууринского районов

Генеральный прокурор Курманкул Зулушев встретился с жителями Манасского и Кара-Бууринского районов. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Поездка в регионы состоялась по поручению президента Садыра Жапарова с целью узнать о проблемах народа на местах.

Манасский и Кара-Бууринский районы посетили генеральный прокурор Кыргыской Республики Курманкул Зулушев, первый заместитель председателя кабинета министров Адылбек Касымалиев, министр внутренних дел Улан Ниязбеков. Всего во встречах приняли участие более 200 местных жителей. Люди смогли получить ответы на волнующие их вопросы. Каждое официальное обращение будет рассмотрено в рамках действующего законодательства.