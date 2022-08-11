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Будет ли полезен Народный курултай в Кыргызстане?

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Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту Жогорку Кенеша в июне этого года рассмотрел проект конституционного Закона Кыргызской Республики "О Народном курултае" в первом чтении. Инициатор проекта закона - президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров. Теперь скорее всего этот вопрос вновь поднимут после депутатских каникул.

Создание нового института было прописано в новой редакции Конституции. Что предусматривает законопроект?

Если бы все ветви власти работали справедливо…

Возможно, законопроект претерпит кучу изменений и дополнений. При его обсуждении на заседании профильного комитета ЖК он уже подвергся сильной критике. Вообще что такое курултай? У тюрко-монгольских народов - это большое собрание, большой совет. Как говорит историк Кыяс Молдокасымов, курултай в прошлом заменял нынешние ветви власти – парламент, суд.

Почему возникала необходимость создания института Народного курултая в Кыргызстане в XXI веке? Глава фонда "Мурас" Кыяс Молдокасымов объясняет это так. Когда упало доверие населения к исполнительной, судебной и законодательной ветвям власти, когда происходит частая смена власти (неконституционным путем), поступило предложение внести пункт о Народном курултае в Основной закон.

-Если бы все ветви власти работали справедливо, качественно и решали бы проблемы народа, но и надобности в курултае не было, - считает историк.

Итак, что предлагается в законопроекте? В отличие от парламента решения курултая не будут носить обязательный характер для исполнения. Новый институт будет только рекомендовать и советовать. Это и правильно. Например, как заметил историк Кыяс Молдокасымов, один из самых актуальных вопросов в стране – нерешенность границ с соседними странами – Таджикистаном и Узбекистаном. И если курултай предложит свое решение по этому вопросу, то кабмин не обязан выполнять решение нового института, но прислушаться к его мнению должен.

В справке-обосновании к законопроекту говорится, что основной целью принятия закона является изучение опыта трех предыдущих революций в стране, укрепление связей между министерствами, органами исполнительной власти в областях и районах, устранение недостатков курултая. Рабочая группа, созданная по инициативе президента, предлагает сделать новый институт многоуровневым. То есть курултай могут созвать жители района, айыльного аймака и соответственно решать наболевшие проблемы своего села. Инициаторы законопроекта предлагают, чтобы и Бишкек, и Ош тоже могли созывать свои курултаи, на которых будут решать свои городские проблемы. И, наконец, самый высокий уровень – республиканский, где уже будут заседать делегаты со всей страны.

В законопроекте предлагается включить туда по одному делегату от каждого айыльного аймака. Если принять во внимание, что аймаков в стране более 450, то только от сел будет почти 500 представителей. Также предлагается по два делегата от городов с населением более 30 тысяч человек, 70 делегатов из Бишкека и 15 - из Оша. Кроме того, квоты даются Ассамблее народа Кыргызстана и общественному объединению "Кыргыз эл биримдиги". Принять участие в работе института могут 20 человек из сферы науки и образования, 20 граждан КР, проживающих за рубежом и 40 человек по квоте президента.

Делегатами могут стать граждане, достигшие 21 года, но ими не могут быть государственные и муниципальные служащие, депутаты парламента и местных кенешей.

Параллельный парламент?

Депутат Нурлан Шакиев считает, что проект закона написан так, будто участники курултая хотят конкурировать с парламентом за влияние.

- Ему приписали функции, которых нет даже у парламента, - отмечает депутат.

К примеру, предлагаются такие полномочия, как принятие устава местного сообщества, внесение в него изменений и дополнений, формирование, выполнение и использование местного бюджета, установление основных правил и мер по охране общественного порядка и так далее. Полномочий, как говорится, через край.

По мнению депутата Нурлана Шакиева, Народный курултай должен быть только республиканского уровня и, как прописано в Конституции, должен давать только консультации и рекомендации. Как он считает, если делегаты НК будут заслушивать отчеты министров, глав областей, районов, не говоря о том, что вправе заслушивать отчеты президента, парламента, то они попросту не дадут работать чиновникам.

- Кого обычно выбирают делегатом на курултай? Частично тех, кто громко кричит, и подхалимов власти. Кто довел до краха власть бывшего президента Бакиева? Делегаты курултая! – говорит парламентарий.

Если нынешний законопроект о НК будет принят, то, как считает Нурлан Шакиев, это может привести к двоевластию, потому как курултай попросту будет дублировать функции парламента.

Историк Кыяс Молдокасымов считает, что если функция НК – это доведение голоса народа до власти, то эту функцию сегодня успешно выполняют социальные сети, СМИ.

У критиков законопроекта вызывает вопрос и качественный состав делегатов. Они опасаются, что делегатами могут быть избраны некомпетентные люди, но любящие порассуждать, и те, кто преследует свои личные цели. По мнению экспертов, нужно четко прописать требования к кандидатам, чтобы в итоге не получить безответственных делегатов.

По словам юриста Таттыбубу Эргешбаевой, в законопроекте не соблюден принцип невмешательства в дела государственных органов. По ее словам, в проекте закона есть пункты, где наблюдается копирование некоторых функций госорганов. Критиков у курултая много, но и они согласны с тем, что институт Народного курултая должен быть создан.

Автор: Суйунбек ШАМШИЕВ

Источник: Шелковый путь


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URL: https://www.vb.kg/421372
Теги:
законопроект, курултай, Кыргызстан
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