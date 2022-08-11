В Кыргызстане строительство ОЧК-2 будет реализовано за счет гранта КНР

В целях продвижения проекта "Строительство второй очереди Обводного Чуйского канала" (ОЧК-2) состоялась совместная встреча представителей Министерства экономики и коммерции КР, Службы водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства КР с Китайской Компанией "Yellow River Engineering Consulting Co. Ltd". Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

По данным пресс-служба, данная компания была направлена правительством Китайской Народной Республики для проведения исследовательской работы по проекту "ОЧК-2". Планируется, что данный проект будет реализован за счет грантовой помощи правительства Китайской Народной Республики.

В ходе встречи стороны обсудили предварительные итоги исследования экспертной группы по проекту "ОЧК-2" и обменялись мнениями по вопросам подготовки ТЭО проекта.

Вместе с тем, заместитель министра экономики и коммерции Канат Абдрахманов отметил о высокой важности проекта и необходимости ускорения его реализации. Было отмечено, что реализация проекта "ОЧК-2" позволит сократить потери воды на 300-400 млн. м3 в год, что особенно важно при существующем недостатке поливной воды в Чуйской долине.

По итогам встречи, стороны выразили готовность к тесному сотрудничеству в рамках реализации совместного проекта.