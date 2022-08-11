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ГКНБ призывает Омбудсмена воздержаться от популистского пиара

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- Асия Канаева
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ГКНБ призывает воздержаться от популистского пиара и вмешательства в следственные действия.

Комитет распространил пресс-релиз, касающийся дела Юрия Низовского. В нем говорится, что следствие проводится с соблюдением принципа всесторонности, полноты и объективности, с обеспечением права на защиту. Соответственно, следственные действия с участием обвиняемого Низовского проводились с участием адвоката.

Нормами Уголовно-процессуального кодекса четко определены участники (следователь, обвиняемый, адвокат, в случаях необходимости переводчик). Однако, представители Омбудсмена явились в служебный кабинет следователя, в котором проводились следственные действия с участием Низовского.

Руководствуясь принципами гуманности и человечности, учитывая возраст и состояние здоровья Юрия Низовского, было принято решение об изменении меры пресечения на "домашний арест".

В целях недопущения воздействия на объективность следствия, ГКНБ призывает аппарат Омбудсмена воздержаться от популистского пиара и не вмешиваться в следственные действия. Комитет напоминает, что с его стороны в соответствии с требованиями законов, обеспечивается беспрепятственное посещение представителями аппарата Омбудсмена задержанных, арестованных лиц в ИВС и СИЗО ГКНБ Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/421378
Теги:
ГКНБ, задержание, омбудсмен
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