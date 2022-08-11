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Выборы депутатов Майданского айылного кенеша состоятся 9 октября

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- Асия Канаева
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Выборы депутатов Майданского айылного кенеша Кадамжайского района Баткенской области Указом президента Кыргызской Республики от 9 августа 2022 года УП №280 назначены на 9 октября 2022 года. Центральной избирательной комиссией в соответствии с законодательством принят Календарный план основных организационно-практических мероприятий по их подготовке и проведению. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Согласно плану, основные направления и этапы подготовки и проведения выборов депутатов следующие:

1. Списки избирателей

- формирование и выгрузка на портал "Тизме" из Единого государственного реестра населения предварительного списка избирателей - до 10 августа 2022 года;

- вывешивание на участках для ознакомления избирателями предварительного списка избирателей - до 20 августа 2022 года; контрольного списка избирателей - до 9 сентября 2022 года; окончательного списка избирателей - до 29 сентября 2022 года.

- прием и обработка заявлений избирателей об ошибке или неточности, отсутствии в списке избирателей - с 20 августа по 23 сентября 2022 года (включительно);

2. Образование избирательных округов, утверждение их схем и границ - до 20 августа 2022 года;

3. Выдвижение и регистрация кандидатов

- выдвижение кандидатов в депутаты, представление необходимых документов для регистрации в Кадамжайскую территориальную избирательную комиссию - не позднее, чем за 30 календарных дней до дня голосования - до 9 сентября (до 24.00 часов 8 сентября);

- регистрация кандидатов в депутаты Майданского айылного кенеша - за 20 календарных дней до дня голосования - до 19 сентября 2022 года;

4. Предвыборная агитация начинается с 19 сентября 2022 года и прекращается за 24 часа до начала голосования - в 8.00 часов 8 октября 2022 года;

5. Изготовление и передача избирательных бюллетеней избирательным комиссиям:

- утверждение текста бюллетеня - до 19 сентября, изготовление - до 29 сентября, передача в ТИК - до 29 сентября, передача в УИК - до 7 октября.

6. Голосование и подведение его итогов:

- прием письменного заявления избирателя о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосования - до 6 октября 2022 года;

- проведение голосования вне помещения для голосования - за один календарный день до дня голосования - 8 октября 2022 года;

- проведение голосования - 9 октября 2022 года с 8.00 до 20.00 часов;

- определение результатов выборов депутатов Майданского айылного кенеша - до 30 октября 2022 года.

7. Информационное обеспечение выборов

- представление СМИ, интернет-изданиями в ЦИК сведений о размере и других условиях оплаты размещения инфоматериалов -до 19 августа 2022 года.


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URL: https://www.vb.kg/421382
Теги:
выборы, местный кенеш, ЦИК
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