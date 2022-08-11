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В Центральном аппарате СИН группа молодых сотрудников приняла присягу

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- Асия Канаева
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Сегодня в Центральном аппарате СИН в Бишкеке под напутственные слова первого заместителя главы ведомства, полковника Кемеля Садыкова и звуки государственного гимна приняла присягу на верность служения отчизне группа молодых сотрудников. Торжественное событие было приурочено к исторической дате. Об этом сообщает пресс-служба СИН МЮ КР.

Завтра, 12 августа, историческая дата. Ровно 20 лет назад Главное управление исполнения наказаний (ГУИН) передали из МВД в ведение Министерства юстиции КР. А 12 августа 2003 года был принят Закон КР № 197 "Об органах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы", который теперь ежегодно отмечается как профессиональный праздник всех работников Службы исполнения наказаний МЮ КР. Сама же дата официально была закреплена Постановлением Правительства КР № 609 от 26 сентября 2003 года.

12 августа – самый важный день для многочисленного коллектива СИН и его структурных подразделений, а также персонала спецучреждений, разбросанных по всей республике. Везде проходят разнообразные торжественные мероприятия.

Сегодня в Центральном аппарате СИН в кыргызской столице приняла присягу на верность служения отчизне группа молодых сотрудников. Весь коллектив приветствовал аплодисментами коллег, которых отметили медалями, почетными грамотами и новыми званиями.


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URL: https://www.vb.kg/421385
Теги:
Министерство юстиции, юбилей, Бишкек
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