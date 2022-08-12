Президент ужесточил наказание за насилие над детьми

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Кыргызской Республики (в Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Закон Кыргызской Республики "Об основах амнистии и порядке ее применения"). Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 30 июня 2022 года.

Данный Закон подписан в свете реализации реформы сферы защиты детей и направлен на обеспечение охраны и защиты прав на половую неприкосновенность, а также жизни и здоровья детей от преступных посягательств.

В соответствии с Законом увеличиваются сроки лишения свободы и размеры штрафов за совершение преступлений против половой неприкосновенности и духовно-нравственного здоровья детей.

Кроме того, лица, совершившие вышеуказанные преступления не будут освобождаться от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности уголовного преследования (ст. 58), душевной болезнью или временным психическим расстройством, а также путем применения условно-досрочного освобождения (ст. 89) и амнистии.