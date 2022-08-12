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Два кыргызских фильма вошли в программу МКФ "Байконур"

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- Анастасия Карелина
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Два кыргызских фильма включены в основной конкурс Международного фестиваля короткометражных фильмов "Байконур", который пройдет с 7 по 11 сентября. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила Национальная киностудия "Кыргызфильм" имени Толомуша Океева.

Фестиваль пройдет уже в седьмой раз в Алматы.

Нашу страну в Казахстане представит лента "Зеленое поле". Ее режиссер Тыныстан Темиржан уулу. И "Жар-жар" Адилета Оморова. Обе картины были созданы в рамках Движения "Экспедиция". Художественный руководитель - Айбек Дайырбеков.

Документальный фильм "Зеленое поле" снят в 2022 году. Герой этой истории - заботливый сын, честный рабочий, веселый парень, маленький мечтатель. Мечтает же он о зеленом футбольном поле. "Зеленое поле" также включено в конкурс короткометражных фильмов Сорок четвертого Московского международного кинофестиваля, который пройдет с 26 августа по 2 сентября.

Игровая лента "Жар-жар" также была создана в 2022-м. Она рассказывает о том, как отец ищет невесту для своего сорокалетнего сына. В округе подходящей девушки нет. Тогда отец с сыном отправляются в соседнее село. Там их снова ждет неудача. Родные люди ссорятся и сын грозится уехать заграницу. Отец и мать предпринимают последнюю попытку найти невесту своему сыну.


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URL: https://www.vb.kg/421404
Теги:
Казахстан, фестиваль, фильм, Кыргызфильм
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