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Несколько улиц в Бишкеке станут односторонними

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- Анастасия Карелина
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Ряд улиц в кыргызской столице станут односторонними. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Муниципалитет принял решение организовать одностороннее дорожное движение на некоторых участках улиц. Так, одностороннее движение планируется на следующих улицах:

  1. по улице Шопокова от улицы Киевской до проспекта Чуй (в северном направлении);
  2. по улице Панфилова от улицы Киевской до проспекта Чуй (в северном направлении);
  3. по улице Логвиненко от проспекта Чуй до улицы Киевской (в южном направлении).

Данные меры должны способствовать улучшению улично-дорожной сети, повышению дорожной безопасности, снижению аварийности, решению проблем заторов, проведению мероприятий по улучшению дорожной инфраструктуры и решению других вопросов развития общественного транспорта и дорожной инфраструктуры в рамках законодательства Кыргызской Республики.

Управлению патрульной службы милиции Главного Управления внутренних дел по городу Бишкек поручено проработать вопросы установки дорожных знаков, которые необходимы на односторонних улицах. Также планируется установка дорожных знаков для организации парковочных мест. Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города Бишкек поручено пересмотреть городские маршруты по вышеуказанным участкам автодорог.


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URL: https://www.vb.kg/421406
Теги:
дороги, Бишкек, мэрия
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