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Тяга к знаниям студента сгубила

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- Ольга Новгородцева
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Исмаил Усмонов, уроженец и гражданин Таджикистана, в 2019 году перевелся из Алтайского университета (российский город Барнаул) в Бишкек, на медицинский факультет Славянского университета. Учился на стоматолога.

В апреле 2021 года КРСУ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией перешел на онлайн-обучение. Исмаил решил на время удаленки уехать в Душанбе к родителям.

7 апреля 2021 года он вместе с другом отправился на такси в Баткенскую область, друзья-студенты официально пересекли государственные границы двух стран, и до начала сентября прошлого года Усмонов находился дома.

Пока он жил у родителей, начались проблемы и конфликты на границе Кыргызстана и Таджикистана, в связи с чем все граничащие с Таджикистаном пропускные пункты оказались закрыты. А между тем 16 сентября 2021 года КРСУ вернулся к занятиям в обычном, традиционном очном режиме.

Студент Усмонов так рвался приступить к учебе, что решил во что бы то ни стало вернуться в Бишкек.

Утром 13 сентября 2021 года выехал из Душанбе в город Худжант, оттуда на такси – в город Исфара. Вечером того же дня пешим порядком пересек границу в местности Торт Кочо Баткенской области и попал на территорию Кыргызской Республики.

В материалах уголовного дела имеется учебная карточка, предоставленная администрацией КРСУ, из которой следует, что студент пятого курса И.Усмонов в декабре прошлого года успешно сдал зимнюю сессию (всего 12 предметов по направлению "Стоматология")... А на зимние каникулы снова решил съездить к родителям в Душанбе.

На сей раз он прекрасно понимал, что хоть границы и открыты, у него официальным путем пересечь их не получится: пограничники обнаружат отсутствие в документах отметки о въезде. И снова отправился домой окольными дорогами – через пункт пропуска "Карамык" Ошской области.

Когда он был наконец пойман и в августе 2022 года предстал перед судом, оправдывался: граница, дескать, для иностранцев была закрыта, а он, будучи выпускником, должен был окончить учебу. Возможности учиться онлайн вуз ему не предоставил, пришлось идти на крайние, вынужденные меры.

И.Усмонов признан виновным в неоднократном незаконном пересечении государственной границы и приговорен к штрафу в размере 80 тысяч сомов в доход нашего государства. До вступления приговора в законную силу бывший студент КРСУ будет находиться под домашним арестом, а затем его выдворят за пределы Кыргызской Республики.


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URL: https://www.vb.kg/421407
Теги:
студенты, суд, Таджикистан, Кыргызстан
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