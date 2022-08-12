Текебаев попросил германскую сторону упростить для граждан КР получение виз

В посольстве КР в Берлине состоялась ознакомительная встреча посла КР Омурбека Текебаева с новым руководителем реферата "Южный Кавказ и Центральная Азия" в МИД ФРГ Маттиасом Фоллертом, в ходе которой были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в различных сферах, планы по обмену визитами и другим совместным мероприятиям. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

По данным пресс-службы, Омурбек Текебаев проинформировал об инициативах Кыргызстана об объявлении 2022 года в рамках ООН "Международным годом устойчивого горного развития", Пятилетия действий по развитию горных регионов, а также о проведении в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2022 г. в Нью-Йорке Совещания высокого уровня по устойчивому горному развитию. Он попросил германскую сторону поддержать данные инициативы Кыргызской Республики и принять активное участие.

"Посол КР Омурбек Текебаев также поднял вопросы в консульской сфере и обратился к германской стороне с просьбой по упрощению порядка легализации выдвинутых Кыргызской Республикой документов, а также более быстрого получения гражданами КР приемов в посольстве ФРГ в КР для подачи документов на визы, а также упрощения процедуры их выдачи".