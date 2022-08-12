Глава Багышского айыл окмоту задержан при получении взятки

Прокуратурой Сузакского района Джалал-Абадской области совместно с сотрудниками УГКНБ по Джалал-Абадской области при получении взятки задержаны глава Багышского айыл окмоту Сузакского района "М.Ж.Т." и бывший завхоз "А.А.".Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

4 августа 2022 года в прокуратуру Сузакского района с заявлением обратился гражданин "И.Д.". Он рассказал, что в мае и июне проводился тендер на строительство туалета дошкольного образовательного центра и ремонт кровли здания айыл окмоту. Результаты показали, что он победил, однако должностные лица Багышского айыл окмоту, используя свое служебное положение, путем вымогательства отобрали у заявителя перечисленные ему денежные средства.

По данному факту прокуратурой района было возбуждено уголовное дело по статье 343 ("Вымогательство взятки") УК Кыргызской Республики.

В рамках уголовного дела, глава Багышского айыл окмоту "М.Ж.Т." и бывший завхоз "А.А." задержаны при получении взятки в размере 60 000 сомов. Задержанные водворены в ИВС УГКНБ по Джалал-Абадской области. Ведется следствие.