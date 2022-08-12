В Нур-Султане Назарбаев посетил открытие самой крупной мечети в ЦА

Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов

В Нур-Султане прошло торжественное открытие новой, самой большой в Казахстане и Центральной Азии мусульманской мечети, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Новая мечеть находится на территории между проспектами Кабанбай батыра и Мангилик Ел, близ улицы Хусейна бен Талала.

Высота главного купола, выполненного в небесно-голубом цвете, составила почти 83,2 метра, диаметр - 62 метра.

Менеджер компании Hill International, представляющей интересы заказчика, Александр Артеменко заявил, что купол мечети - самый большой в мире для подобного типа сооружений.

Четыре минарета возвышаются на 130 метров. Каждая башня состоит из пяти частей, которые символизируют пять столпов ислама - вера, молитва, пост, закят и паломничество. Одну башню - в левом крыле - открыли для посетителей. Гости могут подняться на лифте и полюбоваться открывшимся видом.

Входная дверь мечети считается одной из самых высоких деревянных дверей в мире. Она изготовлена вручную из твердой древесины ироко, произрастающей в тропической Африке. Ее высота - 12,4 метра, вес - полторы тонны. Двери украшены казахскими узорами, а внешние стены - белой арабской вязью на синем фоне.

Стены мечети и внутренняя часть купола украшены красочной резьбой, узорами, стихами из Корана и молитвами. Узоры в основном казахские.

Арабскую каллиграфию писал казахстанский мастер Асылбек Байзакулы.

Внутренние двери мечети высотой 12 метров и окна изготовлены из стеклянных витражей ручной работы с красочным орнаментом.

На стене со стороны киблы вырезаны 99 имен Аллаха, подсвеченные золотым светом изнутри. Длина мозаичной стены - 100 метров, высота - 22,4 метра. Мозаика состоит из 25 миллионов стекол разных цветов.

Большой зал и женская молитвенная зона полностью покрыты коврами с казахским орнаментом. Общая площадь коврового покрытия составляет 15 525 квадратных метров - это самый большой ковер ручной работы в мире. Толщина ковра - 15 миллиметров. Он был соткан в Новой Зеландии из 100-процентной шерсти.

Торжественное открытие посетил Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

"Сегодня, в священную пятницу, мы открываем в нашей столице прекрасную мечеть. Это важное событие для всех наших жителей-мусульман. (...) С обретения независимости мы во всех регионах страны открываем мечети. Пусть Аллах услышит все молитвы, которые читаются в этих мечетях. Я за день до сложения своих полномочий главы государства в 2019 году в марте заложил первый кирпичик данной мечети... Мы молимся за то, чтобы наше независимое государство процветало. Это была обязанность как мусульманина, сыновий долг перед отечеством. Думаю, мой труд по построению нового независимого Казахстана благословил Аллах", - сказал Назарбаев.

В центре главного зала под куполом висит люстра из хрусталя. Ее диаметр - 27 метров, а вес - 20 тонн. Она изготовлена ​​из 1 360 890 хрустальных фрагментов. Кроме того, по четырем углам мечети подвешены четыре люстры диаметром 8 метров.

Вся площадь мечети составила 57 тысяч квадратных метров. Вокруг сооружения разбили большой парк с фонтанами.

Площадь земельного участка, на котором расположена мечеть, составляет 10 гектаров.

Часть мечети расположена под землей. На подземном этаже есть банкетный зал на 440 мест. Там будут проводиться поминальные трапезы и благотворительные акции.

Кроме того, под зданием есть большой паркинг на 405 мест. Под мечетью построен специальный тоннель. Городские автобусы смогут доставлять пассажиров от подземной станции до мечети. Это сокращает путь посетителей к мечети и считается безопасным в случае непогоды.

Открытие мечети также посетили вице-премьер Ералы Тугжанов, бывший премьер-министр Аскар Мамин, экс-аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, бывший аким Алматинской области Амандык Баталов, экс-депутат Куаныш Султанов, глава холдинга BI-Group Айдын Рахимбаев и другие известные личности.