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За два дня бишкекчане нарушили правила благоустройства на 239 тысяч сомов

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- Анастасия Карелина
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Горожане нарушили правила благоустройства на 239 тысяч сомов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием мэрии кыргызской столицы усиливает контроль за соблюдением санитарных правил и обеспечением своевременного вывоза твердых бытовых отходов частными компаниями.

Всего за два дня со стороны горожан, компаний и учреждений было зафиксировано 25 нарушений правил благоустройства на общую сумму 239 тысяч сомов. Правила чистоты не соблюдали строительные компании "Ислам Курулуш", "Эталон", а также Центр семейной медицины №6, ОсОО "ТелекомСпецСтрой", компании "Комтранском", "Пластик Лайни", "Мобинда", школа №32, ОсОО "Хабен", "Имхотек" и муниципальное предприятие "Бишкекское агентство ритуальных услуг". Список антисанитарных участков дополнили также арендаторы хозяйствующих субъектов и швейных цехов.

Муниципальная инспекция напоминает, что согласно правилам благоустройства столицы всем необходимо обеспечивать чистоту вокруг своей территории на ежедневной основе независимо от форм собственности.

Горожан по вопросам работы инспекции просят обращаться по следующим номерам:

  1. Свердловский район: 0(705)003-137;
  2. Октябрьский район: 0(551)551-745;
  3. Первомайский район: 0(555)404-818;
  4. Ленинский район: 0(550)070-505.


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URL: https://www.vb.kg/421414
Теги:
мэрия, Бишкек
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