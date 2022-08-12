В Бишкеке теперь почти 60 вакантных мест на должность директоров школ

Управление образования мэрии города Бишкек информирует о том, что 61 руководитель муниципальных общеобразовательных организаций города Бишкек занимают должность сроком более 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В городе Бишкек на сегодняшний день 56 вакантных мест на должность руководителя общеобразовательных организаций столицы.

Также сообщаем, что порядок проведения конкурсного отбора руководителей государственных, муниципальных общеобразовательных организаций регламентируется приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики "О проведении конкурсного отбора руководителей государственных, муниципальных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики" от 14 июля 2022 года №1426/1", - говорится в сообщении мэрии.