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В Бишкеке теперь почти 60 вакантных мест на должность директоров школ

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Управление образования мэрии города Бишкек информирует о том, что 61 руководитель муниципальных общеобразовательных организаций города Бишкек занимают должность сроком более 5 лет. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В городе Бишкек на сегодняшний день 56 вакантных мест на должность руководителя общеобразовательных организаций столицы.

Также сообщаем, что порядок проведения конкурсного отбора руководителей государственных, муниципальных общеобразовательных организаций регламентируется приказом Министерства образования и науки Кыргызской Республики "О проведении конкурсного отбора руководителей государственных, муниципальных общеобразовательных организаций Кыргызской Республики" от 14 июля 2022 года №1426/1", - говорится в сообщении мэрии.


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URL: https://www.vb.kg/421417
Теги:
конкурс, школа, Бишкек, мэрия
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