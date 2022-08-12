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За пять дней пограничники задержали контрабандные грузы на 1 миллион сомов

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- Асия Канаева
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С 7 по 11 августа пограничники управления ПС ГКНБ по Баткенской области пресекли несколько попыток незаконного провоза грузов через границу. Об этом сообщило Управление информации и коммуникаций Погранслужбы.

В местности Маргун Лейлекского района Баткенской области 7 августа пограничники задержали автомашину Opel Vectra под управлением гражданина Кыргызской Республики Б.К. 1992 года рождения. В ходе досмотра автомобиля было обнаружено более 750 литров растительного масла "Богатовское золото" и шесть коробок конфет. Документы на груз отсутствовали. Водитель намеревался провезти его на территорию Таджикистана для дальнейшей реализации.

9 августа в местности Кызыл-Кыяк Баткенского района пограничный наряд задержал автомашину Mercedes-Benz Sprinter под управлением гражданина Кыргызской Республики У.И. 1989 года рождения. Он пытался ввезти из анклава "Сох" (РУз) на территорию Кыргызской Республики более 2,4 тонны дынь.

11 августа на перевале Кичи-Бели-Сынык Лейлекского района пограничники задержали автомашины Mercedes-Benz Sprinter и Мерседес-Бенц Гигант под управлением граждан Кыргызской Республики Н.Г. 1991 года рождения и А.С. 1973 года рождения. При досмотре автомашин был обнаружен груз – 3000 литров растительного масла "Богатовское золото" и 3 тонны удобрений для почвы.

По предварительным данным, стоимость задержанных грузов составила около 1 миллиона сомов.

После оформления соответствующих документов задержанные водители и грузы были переданы сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.


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URL: https://www.vb.kg/421418
Теги:
ГКНБ, Погранслужба, контрабанда
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