Готов ли Алмазбек Атамбаев заплатить за свободу 50 миллионов долларов

Давайте взглянем на ситуацию, которая сегодня складывается с Алмазбеком Атамбаевым и "вызовом" его на лечение в Россию, с политической точки зрения, игнорируя юридические и гуманистические аспекты этой истории. Тем более, что и сам Атамбаев свое дело называет политическим, не признавая себя виновным в преступлении, за которое его осудили.

Так вот в жестких и бескомпромиссных реалиях современной политики полная ответственность за то, что Атамбаев поедет поправлять здоровье в РФ ляжет на Садыра Жапарова.

При этом, сегодня совершенно очевидно, что история с болезнью экс-президента – это совершенная банальность. В ней нет ничего нового, поскольку все политики Кыргызстана начинают сильно болеть в тюрьме.

При этом, адвокаты и юристы, которые обслуживают интересы Атамбаева, очень четко понимают, что проблемы со здоровьем, проявившиеся в неволе, это та больная мозоль, на которую можно давить, в первую очередь, когда апеллируешь к общественности. Это глубоко продуманная политическая акция, которая готовилась больше года. Из той же оперы письма от Социнтерна, приезд в КР российских социалистов и высокопоставленных чиновников, которые ведут с властями какие-то непубличные переговоры.

Представим, что Алмазбека Атамбаева все-таки отпустят на лечение. Какие политические дивиденды он получит в результате?

Прежде всего, он сразу станет центром внимания общественности и СМИ. Помните, как мы следили за тем, как в 2019 году он со всевозможным пафосом улетал на российском самолете с авиабазы в Канте в РФ? Так вот шоу с отъездом на лечение будет, надо полагать, не хуже. Будут носилки, слезы прощанья, суровые медики. В общем, при умелой подаче это станет сильным пиар-ходом.

Власть на этом фоне будет смотреться очень бледно: как сатрапы, которые годами издевались над политическим узником, и только при значительном внешнем вмешательстве выпустили его на волю.

А как при этом этом народ должен воспринять дальнейшее пребывание Атамбаева в Москве в президентской клинике? Алмазбек Шаршенович всегда разыгрывал карту особой близости к Владимиру Путину и его приближенным. И понятно, что его лечение в Москве будет воспринято широкой общественностью как подтверждение связей с российской политэлитой и лично с президентом РФ.

Иначе говоря, вся эта история принесет Атамбаеву большую политическую победу, которую он получит лежа на кровати в стационаре. Ему ничего даже не придется делать, разве что приближенные будут публиковать бюллетени о состоянии его здоровья и писать в соцсетях посты о том, кто его довел до такого плачевного физического состояния.

Он спокойно дождется изменений политической ситуации в КР – лежать в больнице можно сколько угодно. И, воскреснув из небытия, не прилагая никаких усилий в нашей стране, станет одной из ключевых политических фигур, которые находятся на свободе.

При этом, нужно четко понимать, что козырная карта Атамбаева (о связи с Путиным) – это всего лишь иллюзия, поскольку по факту ни один реально крупный российский политик, не говоря уже о самом президенте РФ, ни разу не выступал публично в защиту Атамбаева. К тому же, ни одна авторитетная правозащитная международная организация до сих пор не признала Алмазбека Шаршеновича политическим узником. Получается, что он обычный уголовник.

Выиграет ли в этой ситуации Садыр Жапаров? Нет. Наоборот, с политической точки зрения он уйдет в минус.

Атамбаева он не сажал – это разборки двух друзей-однопартийцев. У Садыра Жапарова перед Атамбаевым нет никакой моральной ответственности. А если говорить о юридической стороне этого дела, то если бывший президент не виноват в том, за что его осудили, то это нужно решать в судах Кыргызстана. К примеру, оправдали же Атамбаеву по уголовным делам о незаконной выдаче паспортов гражданам Турции и строительстве школы в жилмассиве "Калыс-Ордо". Так что и тут можно пойти законным путем.

При этом, этом если действующий президент сегодня все-таки решит дать Атамбаеву возможность лечиться в РФ, то он фактически повторит его же криминальный "подвиг": освобождение Азиза Батукаева из тюрьмы проходило под тем же предлогом. Очевидно, что этим фактом воспользуются все политические силы КР. И даже если сегодня это не станет смертельной политической ловушкой для президента, то она будет все равно висеть над ним как дамоклов меч.

В принципе, решение у этой политической дилеммы есть. И достаточно простое: Алмазбека Атамбаева можно отпустить под залог. Подобные прецеденты уже были созданы Камчыбеком Ташиевым и они оказались вполне рабочими.

Понятно, что у атамбаевского клана есть ресурсы, которые, помимо прочего, позволяют им обеспечивать значительную медийную поддержку даже в то время, когда их лидер сидит в тюрьме. Атамбаев и сам всегда подчеркивал, что он сказочно богатый человек. Так что вряд ли для него станет проблемой оставить в залог 50 миллионов долларов. Это достойная сумма для политика и бизнесмена уровня Атамбаева. Ну, а самое главное, этот ход мог бы стать компромиссным для всех: и для народа, и для действующей власти, и для атамбаевской команды.