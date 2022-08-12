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Завтра в парке "Ынтымак-2" пройдет финальный айтыш акынов-импровизаторов

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- Асия Канаева
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13 августа в бишкекском парке "Ынтымак-2" пройдет финальный айтыш - живое концертное представление-состязание с участием акынов-импровизаторов.

C начала 2022 года проект "Медиа-К" запустил образовательную контентную программу поддержки акынов-импровизаторов, которая была нацелена на продвижение медиаграмотности, обучение акынов новым медиа для широкого охвата онлайн-аудитории. Программа предусматривала также экспертную, техническую и стипендиальную поддержку производства контента для социальных сетей.

В январе был запущен конкурсный проект по продвижению медиаграмотности "Билим Айтыш". В конкурсе участвует 21 акын. Эти люди самостоятельно работали над контентом по теме медиаграмотности и распространяли его на своих страницах в сети Instagram. Вся творческая энергия певцов-импровизаторов была направлена против фейков, дезинформации и троллей в лучших традициях фольклорного жанра.

В течение шести месяцев лучшие работы были представлены широкой аудитории. И, наконец, состоится финальный айтыш. Он пройдет в амфитеатре парка "Ынтымак-2". Начало события - 19 часов. Вход свободный.


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URL: https://www.vb.kg/421420
Теги:
концерт, парк, Бишкек
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